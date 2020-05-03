إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة 

* إطلاق عشرة ورشات لإصلاح الإعلام

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أمس أن تدخل المجلس الأعلى للأمن وعمله إلى جانب الحكومة تحت سلطة رئيس الجمهورية في مواجهة كورونا تبرره وضعية الخطر العمومي الاستثنائي المهدد لوجود الأمة, معلنا عن إعادة إطلاق عشرة ورشات لإصلاح الإعلام مباشرة بعد زوال الحجر الصحي بهدف ضبط الممارسة الإعلامية وسد فراغها القانوني , كما أعلن إعادة تفعيل الصندوق الخاص بدعم الصحافة في إطار قانون المالية التكميلي بعدما كان مجمدا منذ سنة 2014.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تطرق الوزير لدى استضافته بالتلفزيون العمومي إلى دور الإعلام في تسيير الأزمة التي نتجت عن تفشي وباء كورونا, مبرزا أنه في ظرف يتميز بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام وهو ما جسده المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في إطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا حيث ارتكز على أربعة أعمدة أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء الأخيرة كما تم ضبط قائمة اسمية لأئمة وأخرى لأخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم إقراره , ذكر الوزير أنه تم إطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج للأطوار التعليمية الثلاث بالإضافة إلى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي , أما فيما يخص “القيادة العملية ” لمكافحة هذا الوباء يضيف الوزير فقد تم تجنيد كافة جهود وزارة الصحة منوها في هذا الإطار بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها بالنواة الصلبة التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في الحصول العادل والمتكافئ والدائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى

وكان العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا بحسب الوزير ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاث تسلسلات هرمية ذات طابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي موضحا أن القيادة الإستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة وبرر الناطق الرسمي تدخل المجلس الأعلى للأمن بسبب وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك يسمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر و التجمهر و التنقل تفاديا لتفشي الوباء.

من جهة أخرى وعد الوزير بإعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام التي تم الإعلان عنها في جانفي الفارط بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي في شكل عشرة ورشات تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث ستتطرق الورشة الأولى, إلى موضوع “التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية ” أما الورشة الثانية فستتطرق إلى “ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية بهدف ضبط الممارسات المشجعة على التعددية و التبادلات في مجتمع ديمقراطي و التصدي لممارسات الفكر الأحادي الشمولي و لانحرافات الليبرالية الجديدة.

مجلس وطني للصحافة المكتوبة

ضبط نشاط القنوات الخاصة

وستخصص الورشة الثالثة حسب الوزير إلى مشكل الفراغ القانوني في القطاع وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تنظيم الصحافة المكتوبة, الالكترونية,و نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة, وكذا تنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الإشهار فبخصوص الصحافة المكتوبة, كشف أنه ستوكل مهمة ضبطها الى المجلس الوطني للصحافة من خلال ثلاثة أجهزة وهي, جهاز الأخلاقيات والوساطة, جهاز البطاقة المهنية وجهاز قياس التأثير , كما سيتم العمل أيضا على تقنين وضبط نشاط القنوات الخاصة الذي أصبح حسب الوزير أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها وكذا ضرورة توطينها القانوني بتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات1 .

وستتطرق الورشة الثالثة إلى الصحافة الالكترونية وشبكة الانترنت التي أصبحت حسبه فضاءا مفتوحا يستغله أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية للمساس بحرمة وشرف الآخر وبسيادة الدول و جعله مجالا للقذف ونشر المعلومات المغلوطة والتحريض على العنف والاعتداءات أما الورشة الرابعة فستخصص إلى الاتصال الرقمي , و بهدف مرافقة جهود الدولة لتحقيق مبدأ تقريب المواطن من مؤسساتها ستخصص ورشة أخرى لموضوع تفعيل الاتصال المؤسساتي في حين أن الورشة السادسة ستعالج مسألة توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية.

إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة

وستخصص الورشة السابعة في ورقة الإصلاح التي تقدمها بها الوزير الى مسألة تعزيز التكوين والتأهيل في القطاع ولهذا الغرض كشف أنه شرع في إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014 , وستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر حيزا هاما ضمن إستراتيجية إصلاح القطاع, وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار تحسين صورة الجزائر في الخارج واسترجاع مكانتها في المحافل الدولية ,أما الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء التي تفتقر إلى سند قانوني أو واقع اقتصادي واضح كما تطرق الوزير إلى المشاكل التي تعاني منها الأسبوعيات والصحافة المتخصصة المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية وهي المسألة التي سيناقشها الورشة العاشرة بعنوان إنعاش الدوريات.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي بالنضالات والتضحيات التي قدمها شهداء الواجب في مهنة الصحافة في كافة المراحل التاريخية التي عرفتها الجزائر لاسيما خلال الثورة التحريرية المجيدة, أين ضحى المجاهدون آنذاك بالقلم واضطلعوا بكفاح إعلامي بارز من خلال جريدة المجاهد ووكالة الأنباء الجزائرية مبرزا أن نضال حرية التعبير و الممارسة الديمقراطية استمر بالتضحيات الجسام للصحفيين، باستشهاد أزيد من مئة شهيد و شهيدة من صفوف الإعلام الجزائري خلال العشرية السوداء كما أشار الى أن الصحفيين كانوا في الصفوف الأمامية للحراك المبارك الذي أنقذ الدولة من الإنهيار ، بمرافقة و حماية من الجيش الوطني الشعبي . وبالنظر إلى كل ما قدمه هؤلاء الأسلاف, دعا الوزير على ضرورة واجب الاستمرارية و المواصلة على هذا النهج .

باية ع