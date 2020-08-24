* هذا الاستثمار الذي سيوفر 300 منصب عمل

* فتح نقاط بيع في العديد من الولايات

توصلت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية مؤخرا إلى اتفاق مع شريك خاص لاستثمار حوالي 2 مليار دج لإعادة بعث مصنع المصابيح الكهربائية الواقع بالمنطقة الصناعية لبلدية المحمدية (ولاية معسكر), حسبما علم أمس الاثنين لدى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة العمومية موازر جيلالي.

وذكر ذات المسؤول على هامش تدشين نقطة بيع جديدة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بمدينة المحمدية (معسكر), أنه “تم مؤخرا الاتفاق مع شريك جزائري خاص على إعادة بعث مصنع المصابيح الكهربائية التابع للمؤسسة و الواقع بالمنطقة الصناعية ببلدية المحمدية والمتوقف حاليا عن العمل عبر استثمار مبلغ مالي بحوالي 2 مليار دج لتحديث وسائل الإنتاج بشكل يسمح بصناعة مصابيح كهربائية حديثة وتوسيع نشاطه ليشمل صناعة آلات و تجهيزات كهربائية.”

وأضاف موازر أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهذا الاستثمار الذي سيوفر 300 منصب عمل و تأخر انطلاق العمل فيه بسبب الظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا (كوفيد-19) و يتم التحضير لإطلاق الأشغال بداية سنة 2021 على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية التي استطاعت الوصول إلى نسبة إدماج وطني تقدر ب 70 بالمائة بالنسبة لأغلب منتجاتها واثقة من اندماجها الكلي ضمن سياسة الحكومة الحالية في مجال الصناعة والتي تركز على رفع نسبة الإدماج المحلي في مختلف الصناعات وعدم الاكتفاء بالتركيب والتسويق.” ونوه الرئيس المدير العام إلى أن مؤسسته وضعت استراتيجية جديدة لتطوير منتجاتها ورفع نسبة الإدماج المحلي في بعض المنتجات بالتعاون مع شركاء أجانب, خاصة بالنسبة لإنتاج الثلاجات وآلات الغسيل والمدفئات ومكيفات الهواء ومسخنات الماء و تم التواصل مع بعض الشركاء فعليا لإطلاق شراكات في هذا المجال قريبا.”

وتعمل ذات المؤسسة على توسيع حضورها في السوق المحلية و السوق الدولية عبر توسيع شبكتها التجارية من خلال فتح نقاط بيع جديدة على مستوى الولايات بدأتها أمس الاثنين بنقطة بيع بلدية المحمدية بولاية معسكر و ستتبعها خلال أيام نقاط بيع بولايات سعيدة و تيسمسيلت و غليزان ثم حوالي 10 ولايات قبل نهاية السنة الجارية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الكائنة وحداتها الإنتاجية بالمنطقة الصناعية واد عيسي بولاية تيزي وزو أوقفت العمل لفترة وجيزة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا, ثم عادت بعدها للعمل شهر أبريل لتسترجع طاقتها الإنتاجية العادية بداية من شهر جوان الماضي