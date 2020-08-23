إعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكاله

طالب الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الى إعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري و البحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم كما امر بإدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات، والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت مع التشديد على ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البرّي كما أعطى الرئيس التوجيهات تخص منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتّى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين كما أمر الرئيس في هذا السياق بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا الى جانب إعادة النظر في النقل الجوي كليا ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوّية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتّى تكون ذات مردودية مقبولة وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوّي الوطني

كما أمر الرئيس بمراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ، وفتح محطات بحرية جديدة، وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشّحن البحري

ب.ع