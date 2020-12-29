إعادة استئناف نشاط معاهد ومدارس الموسيقى والتمثيل

كشفت مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر في بيان لها تحصلت يومية ” الوسط “على نسخة منه عن إعادة استئناف نشاط معاهد الموسيقى والتمثيل ومدارس الموسيقى ابتداءً من يوم السبت 02 جانفي 2021، ويأتي هذا تبعا لموافقة السلطات الوصية مع استكمال دروس السنة الدراسية السابقة 2019/2020، وانطلاق تسجيلات السنة الدراسية الجديدة 2020/2021 في نفس اليوم، مع التأكيد على التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي الوقائي من فيروس كورونا (كوفيد 19).

إلغاء المعرض الدولي للكتاب بسبب كوفيد 19

كما أن هذا القرار سيضفي نوعا ما من الديناميكية للمشهد الثقافي الجزائري بعد غلق مختلف النشاطات الفنية والثقافية بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في الجزائر والعالم ككل، حيث من المرتقب أن تكثر الإنتاجات الفنية والمسرحية والتلفزيونية والسينمائية في السنة الجديدة، بعدما توقفت قرابة عاما كاملا عن النشاط بسبب هذا الفيروس اللعين الذي تسبب في إلغاء المعرض الدولي للكتاب الذي يعرف إقبالا واسعا من طرف القراء والطلبة والكتاب ودور النشر الجزائرية والعربية والعالمية.

غياب المهرجانات الفنية والسينمائية والمسرحية في 2020

والشيء المؤسف لدى عشاق السينما عموما هو توقف مختلف أكبر المهرجانات السينمائية في الجزائر والمتمثل في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الذي يشهد كل سنة حضور مختلف مخرجي وصناع الأفلام من الجزائر والوطن العربي والعالم ككل ونفس الشيء حدث مع مهرجان تيمقاد بباتنة وجميلة بسطيف أين كان الجمهور يستمتع بالأصوات العربية والأجنبية في مختلف الطبوع الغنائية المختلفة كالراي والشعبي والأندلسي و الشاوي ، السطايفي ، النايلي ، القبائلي ، والترقي والموسيقى الجزائرية العصرية بالإضافة إلى الحناجر الجزائرية كملك الراي الشاب خالد والشاب بلال والشاب نصرو والشاب عباس وبلال الصغير ومحبوب الجماهير كادير الجابوني والشاب خلاص وياسين التيقر ومازي ولامية آيت عمارة والشاب ماسي والمطربة الكبيرة فلة عبابسة و الفنانة المتألقة منال حدلي والنجم الجزائري والعالمي موك صايب وشمسو فريكلان و أمين بابيلون ونجمات الجزائر والعالم العربي كنزة مرسلي وسهيلة بلشهب و النجمة المبدعة دائما ياسمين عماري . كما أن هذه المهرجانات الفنية والعربية التي احتضنتها الجزائر في السنوات الماضية والتي عرفت حضور عدد كبير من الفنانين المشهورين كشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والنجمة السورية أصالة وأمير الطرب العربي صابر الرباعي ووائل جسار ومروان خوري وإيوان وعاصي الحلاني والمطرب العراقي كاظم الساهر وعلي الديك ورضا العبد الله وماجدة الرومي وزياد غرسة وغيرهم من الفنانين العرب الذين شاركوا في أكبر التظاهرات الثقافية والفنية والمتمثلة في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.

انتعاش الثقافة في 2021

وعلى هذا الأساس فمن المتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها في سنة 2021 لتنتعش الثقافة من جديد لكونها هي غذاء الروح، وهذا بعد إيجاد اللقاح لفيروس كورونا المستجد الذي كان هو الحدث البارز في 2020 في مختلف بلدان العالم ونال حصة الأسد في عدد الوفيات وعدد المصابين التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والعربية والأجنبية باعتباره موضوع الساعة والحدث البارز بلا منازع.

حكيم مالك