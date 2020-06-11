إطلاق مشروع مُركب الفوسفاط الضخم بشرق البلاد قريبا

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أنه سيتم إعادة إطلاق المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفاط بشرق البلاد قريبا.

وقال الوزير، في لقاء مع الصحافة شاركت فيه وكالة الأنباء، أن وزارته تعتزم اطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات.

ويتمثل هاذين المشروعين في مركب الفوسفاط، والذي صرح الوزير بأنه سيتم إطلاقه في أقرب وقت ممكن.

وكذا مشروع منجم الحديد بغار جبيلات في تندوف، والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.

ويمتد مركب الفوسفاط، على 5 ولايات وهي تبسة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة وعنابة.

وتمتلك شركة أسميدال وهي تابعة لمجمع سوناطراك 34 بالمائة من هذا المركب، ويحوز مجمع مناجم الجزائر على 17 بالمائة، بينما تعود النسبة المتبقية وهي 49 بالمائة للجانب الصيني.