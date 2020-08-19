اتصالات الجزائر..

📌إطلاق عرض جديد موجه للشباب المقاول بإسم “باقة الشباب المقاول” موجهة للمؤسسات الممولة في إطار أجهزة أونساج، كناك و أونجام وللمؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة جدا والمهن الحرة والحرفيين.

📌تتضمن الباقة خط أنترنت بتدفق جد عالي وخط هاتف ثابت مع مكالمات هاتفية مجانية وغير محدودة وتخفيضات على خدمات استضافة وتصميم المواقع الالكترونية وكذا إمكانية الحصول على عنوان بروتوكول أنترنت ثابت.

📌 العروض الجديدة هي:

🔴بسعر 2000 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 5 ميغا وتخفيض 20 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت، بالإضافة إلى 20 إعلانا شهريا في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

🔴بسعر 3990 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 10 ميغا وتخفيض 30 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت، بالإضافة إلى 40 إعلانا شهريا في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.

🔴بسعر 11990 دج، يستفيد الزبون من سرعة تدفق 100 ميغا وتخفيض 50 % على خدمة استضافة وتصميم الموقع الالكتروني وعنواون بروتوكول أنترنت ثابت، بالإضافة إلى 100 إعلان شهري في موقع التجارة الالكترونية لاتصالات الجزائر.