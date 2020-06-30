إطلاق صندوق وطني لتمويل الحاضنات

أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وليد ياسين خلال زيارة رسمية قادته يوم الثلاثاء إلى سيدي بلعباس عن قرب موعد إطلاق صندوق وطني خاص بتمويل الحاضنات، وهو الذي أكد إمكانية أن يساهم ذات الصندوق في حل جملة من المشاكل العالقة “بعد أن اقتصر تمويل الحاضنات والمؤسسات الناشئة سابقا على ما تجود به صيغ التمويل التقليدية في إطار “أنساج” وباقي الصيغ الداعمة والمرافقة لمشاريع فئة الشباب”.

وقال الوزير المنتدب بأن الحاضنة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لها طابع الديمومة وهي مدانة انطلاقا من خطواتها الأولى ما جعلنا نركز طيلة الأشهر الستة الأولى من العمل ضبط الأطر القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بالحاضنات، دون غض النظر عن ذلك الحيز الهام خصصناه للجانب التمويلي الخاص بهذه الحاضنات مستقبلا” كما قال