إطلاق سراح 56 من موقوفي الحراك

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الأحد إطلاق سراح 56 متهما من موقوفي الحراك الشعبي , وذلك بعد أن تم الاستماع إليهم على أن يمثلوا للمحكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

وقد عرف محيط محكمة سيدي أمحمد بشارع عبان رمضان وسط العاصمة احتجاجات من طرف بعض أهالي الموقوفين إذ حاولوا الدخول إلى المحكمة بسبب غلق الباب الرئيسي ومنعهم من الدخول نظرا لعددهم الكبير وفي ذات السياق انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة، بسبب قاضية رفعت الجلسة منذ أكثر من ثلاث ساعات دون العودة، امتعاضا منها لتصفيق بادر من احد الحضور ومع رفضه الإفصاح عن اسمه للتقدم أمامها لتأمر القاضية رجال الشرطة إخراج الموقوفين.

باية ع