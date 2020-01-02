إطلاق سراح العشرات من سجناء “الحراك الشعبي” اليوم

استفاد اليوم الخميس، العديد من المساجين الذين تم توقيفهم على اثر الحراك الشعبي من الإفراج المؤقت، والافراج النهائي.

وأبرز المستفيدين من الافراج المؤقت نجد المجاهد لخضر بورقعة، الذي تم الافراج عنه صبيحة اليوم الخميس، على ان يتم محاكمته شهر مارس المقبل.

كما أمر قاضي التحقيق لدي محكمة سيدي امحمد الغرفة 10 بالافراج المؤقت لكل من المعتقلين تيقرين الوافي، بوهراوة سيد احمد، لعمري بلعبيدي، حلاتي توفيق، حكيم مهوبي، حسبما اكدته المحامية “عليلي يمينة”.

وبنفس المحكمة تم إطلاق سراح المدعو بوعلام الغاز .

وفي ولاية بومرداس تم إطلاق سراح معتقل الرأي “صفيان باباسي” عن تهمة حمل الراية الامازيغية، أما في ولاية قسنطينة فتم إطلاق سراح الصحفي و المدون ” خالدي عبد المنجي”، وتأجيل محاكمة الطاهر بوتاش وحسان رمضاني مع قبول طلب الافراج المقدم من طرف الدفاع، حسب المحامي مومن شادي.

وبولاية سكيكدة نطق مجلس القضاء المسجون “مسعود لفتيسي” حيث تم تئييد الغرامة المالية و إلغاء عقوبة ستة أشهر نافذة غير نافذ .

وبولاية وادي سوف، تم إطلاق سراح كل المعتقلين الذيت أوقفوا سابقا في اطار الحراك الشعبي.