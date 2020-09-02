إطلاق أرضية رقمية لذوي الإحتياجات الخاصة المقبلين على الإمتحانات الرسمية

أطلقت وزارة التضامن الوطني أرضية رقمية لتجاوز الضغوطات النفسية لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المقبلين على اجتياز الباك والبيام.

وأشرفت الوزيرة على إطلاق الأرضية الرقمية رفقة وزير التربية خلال زيارة تفقدية قادتها إلى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالرويبة.

وتسمح الأرضية بمساعدة المقبلين على اجتياز البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة بطرح انشغالاتهم.

وقالت الوزيرة، أن إطلاق هذه الخدمة الالكترونية يندرج في إطار الأرضية الرقمية للإستشارات الأسرية التي أطلقتها الوزارة في أفريل الماضي.

واعتبرت الوزيرة أن الجانب النفسي والإجتماعي مهم جدا بالنسبة للتلاميذ بغية تهيئتهم ومساعدتهم على اجتياز الإمتحانات.

وأضافت أن الإرادة متوفرة لدى المقبلين على إجتياز الامتحانات الوطنية من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للنجاح.

من جانبها، أبرزت المديرة الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام والاتصال على مستوى وزارة التضامن الوطني، دوجة جدي، أن هذه الخدمة يتم الولوج إليها من خلال الخدمة الرقمية الخاصة بالاستشارات الأسرية www.servicesolidarité.gov.dz لتمكين التلاميذ من طرح انشغالاتهم.

وأشارت إلى أن الرد عليها يتم من طرف مختصين على مستوى الخلايا الجوارية التابعة لوزارة التضامن.