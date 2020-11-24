إطلاق أرضية رقمية لتسهيل التواصل بين رؤساء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ونظرائهم بتركيا

تم اطلاق أرضية رقمية لتسهيل التواصل بين رؤساء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ونظرائهم بتركيا حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للكونفدرالية

كما سيتم تنظيم منتدى للأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين خلال الثلاثي الأول من 2021.

ويعد هذين الحدثين نتيجة للتعاون والتنسيق المتواصل بين الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والسفارة التركية بالجزائر وعلى رأسها السيدة ماحينور أزدمير قوكطاس، التي شرفتنا باستضافتها، اليوم، خلال الطبعة الرابعة لــ “نقاشات الكنفيدرالية – الدولي”.