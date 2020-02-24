إطارات تناشد وزير النقل للتدخل وإنقاذ المؤسسة

طالب العشرات من إطارات الشركة الوطنية للنقل البري “ SNTR “وفروعها السبعة من وزير النقل فتح تحقيق في عملية نهب ومحاولة تخريب الشركة الأولى المختصة في النقل البري ، وتوقيف شركتها الخاصة بالحراسة وتسريح ما يزيد عن ال600 عامل بدون حقوق سنة 2017 خدمة لإطارات سشامية متقاعدة من الجيش الوطني الشعبي التي أسست شركات للحراسة على أنقاضها .

هذا وأشارت الرسالة أنه ورغم أن مؤسسة سانتيار التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي كأول مؤسسة للنقل وتربطها علاقات كبيرة لنقل الوقود ومختلف السلع والبضائع ،ـ إلا أن أطرافا فاعلة سعت إلى تحطيمها في رغبة و جامحة لخوصصتها وإلحاقها من قبل البارونات الذين كانت لهم علاقة بالعصابة ، وذلك من خلال إبعاد عقود نقل الحبوب وبعض المنتجات والضغط من أجل تسريح العمال من بعض الفروع ، يتقدمها فرع الحراسة والأمن الذي كان يوظف ما يزيد عن 600 عامل ولها عقود مع شركات كبرى وتحقق ارباحا كبيرة ، لكن اندلاع الصراعات المفتعلة سنة 2015 والتي سعت إلى تحويل المجمع إلى شركة واحدة فجرها وقلص من أدائها ما جعلها تموت ببطء

محمد بن ترار