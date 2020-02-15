إضراب وطني يومي 24 و 25 فيفري الجاري

كشف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، لدى نقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، سيواني إسماعيل، أمس، أن احتجاجات المرتقبة في المنظومة التربوية، هي احتجاجات من أجل تكسير الاحتجاجات نفسها، لتغطية على احتجاج الفئات “المحڨورة” حقا، لصالح جهات معينة، مستفادة من خلط الأوراق ونشر الفوضى، معتبرا أن سياسة التفرقة والتشتت، المنتهجة بين مختلف الأسلاك التربويين، ليس من المستبعد أن يكون لوزارة التربية يد في ذلك.

من جهته، أكد سيواني خلال حديثه مع جريدة “الوسط”، أن نقابته لم تستدعى لأي لقاء، ولم يتم تحديد أي موعد كان، بينها وبين الوزارة الوصية، رغم الوعود التي تلقتها من الوافد الجديد على رأس وزارة التربية، لكن لغاية اللحظة لم يلفي بوعده، بعقد لقاءات ثنائية معنا، هذا مع العلم، أننا خرجنا مؤخرا، بلائحة مطلبية صادرة عن المجلس الوطني للنقابة، لكننا مع هذا، لم نجد آذان صاغية تتكفل بها، وبالتالي لا مفر من تصعيد الاحتجاج، خاصة أن الوزارة لا زالت تنتهج أسلوبها القديم، في تعاطي مع المشاكل الحقيقية لهاته الفئات المهمشة.

أبواب التكتل مفتوحة أمام النقابات الصادقة

في ذات السياق، قال سيواني إسماعيل، أنه رغم أن S.N.S.A.E نقابة فتية، إلا أن وجودنا الميداني أقوى، وقاعدتنا النضالية أكبر، باعتبار أننا نملك من 80 بالمائة تمثيل نقابي على مستوى القطر الوطني، مقارنة بالنقابات الأخرى، لكن مع هذا، تحاول هذه النقابات الضغط على الوزارة، لاستدعائهم لطاولة الحوار والتفاوض معهم، للحصول على امتيازات نقابية، مثلما حدث سابقا، أين وقعونا ضحايا لمثل هذه الممارسات، وتم استغلالنا بصفة تعسفية.

من جهة أخرى، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، أن الطابع الانتهازي الذي أصبح غالب على العمل النقابي، في الوقت الراهن، جعل موقف نقابته يتغير، ليست ضد مبدأ التكتل مع نقابات أخرى، لكن ليس تكتل سلك على حساب سلك آخر، خاصة أن بعض الأسلاك يملكون رهائن في متناول أيديهم، تمكنهم من ممارسة ضغط فعلي على الوزارة، على رأسها “التلميذ”، وبالتالي حسب ذات المتحدث، من المستحيل التكتل، في ظل اختلاف المطالب، والأهداف، والنوايا، مشيرا بالمناسبة، أن أبواب التكتل تبقى مفتوحة، مع النقابات الأخرى الصادقة في عملها النقابي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن الدخول في إضراب لمدة يومين هما: 23 و 24فيفري 2020، مع اعتصامات ولائية، أمام مقرات الولايات على الساعة العاشرة صباحا، إلى جانب أن النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، حددت يومي 24 و 25 من فيفري الجاري، للدخول في إضراب وطني، بالإضافة إلى أن نقابة “الأنباف”، قد قررت الاحتجاج يوم الـ26 فيفري الجاري، حيث لجئت هذه النقابات الفئوية المختلفة، للاحتجاج بعد استنفاذها لكل السبل والوسائل المتاحة، في ظل تجاهل و صمت الجهات المعنية.

إضراب وطني يومي 24 و 25 فيفري الجاري

قررت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، في بيان لها، أمس، الدخول في إضراب وطني، يومي 24 و 25 من فيفري الجاري، يرافقها اعتصام أمام ملحقة وزارة التربية برويسو في اليوم الثاني من الإضراب 25 فيفري 2020 بدءا من الساعة التاسعة صباحا .

وذلك من خلال تشاور عميق، ومكثف ومسؤول بين أعضاء الأمانة الوطنية، في عدة اجتماعات نتيجة عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية، مع اللائحة المطلبية لدورة المجلس الوطني الأوّل ، بالإضافة للصّمت الرهيب، الذي يكتنف ملف تعديل القانون الأساسي، الخاص لقطاع التربية الوطنية، وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، باعتبارهما أمران مصيريان، لسلكي المساعدين والمشرفين التربويين، واللذان أحسّوا من خلاله، أنّ الأمور في طريق الحسم دون استشارتهم وإشراكهم.

كما أوضح البيان، أن ما صدر مؤخّرا من مديريات التربية، فيما يخص معالجة بعض ملفات أسلاك التربية، يؤكد أنّ هناك نية الكيل بمكايلين، وانّ معاناة السّلك مع اللاّعدل متواصلة وستتواصل .

من جهتها، دعت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين (S.N.S.A.E)، كافة المساعدين والمشرفين التربويين، إلى الالتفاف حول المطالب المشروعة لنقابتهم، ونبذ الفرقة والتشتت، والاستعداد لكافة المحطات النضالية الحالية واللاحقة.

مريم خميسة