إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر بحاجة إلى إرادة سياسية

البرلمان يناقش سياسة التصدي لفيروس كورونا

حذر عدد من الأخصائيين أمس على هامش اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني تحت عنوان ” سياسة الجزائر في التصدي للفيروسات الناشئة “فيروس كورونا “، من خطورة تفشي فيروس كورونا خاصة بعد ظهور إصابات متعددة و تسجيل حالات وفاة، أين شددوا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة و الاحتياطات كإجراءات لمجابهة هذا المرض في حالة دخوله إلى الجزائر

شنين

نثمن قرار الرئيس بإجلاء الرعايا من ووهان

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر، بإجلاء الرعايا الجزائريين وأشقائهم التونسيين والليبيين بعد انتشار فيروس كورونا.

اعترف رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في كلمة له خلال اليوم البرلماني حول سياسة الجزائر في التصدي للفيروسات الناشئة، فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تطوير البرامج الخاصة بالتغطية الصحية في الجنوب والهضاب العليا، وتعزيز الـمراقبة الوبائية في الولايات الحدودية.

و أبرز المتحدث بأن أن البرلمان ساهم في إثراء قانون الصحة، ويأتي هذا من خلال دعم الخدمة العمومية للصحة، مع استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص، مؤكدا أن البرلمان سيتابع كل النصوص التطبيقية، من أجل تجسيد برامج الرعاية الصحية، عبر ممارسة دوره الرقابي المكفول دستوريا.

كما أشاد شنين بالكفاءات الكبيرة الموجودة داخل منظومتنا الصحية، في كل التخصصات الطبية، على الجهود التي تستحق فعلا التثمين والتشجيع.

رابحي عقيلة

الجزائر ليست في مأمن عن فيروس كورونا

أكدت رئيسة لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني عقيلة رابحي بأن الجزائر ليست في مأمن عن فيروس كورونا عن باقي الدول، أين شددت على ضرورة أن تستعد الجزائر لمواجهة أي خطر قد يحدث، من خلال تبني مخطط يرتكز على تعزيز المراقبة الصحية و الوبائية و الفيروسية، تنظيم الهياكل الصحية التكفل الوقائي و العلاجي و تعزيز التكوين و الاتصال و التوعية و الإعلام .

أكدت رئيسة لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني عقيلة رابحي خلال يوم برلماني حول سياسة الجزائر في التصدي للفيروسات الناشئة “فيروس كورونا “، على خطورة تفشي فيروس كورونا، أين لفتت بأن العالم حاليا يعيش حالة من الذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور إصابات متعددة في أماكن و دول متفرقة حول العالم، وتسجيل حالات وفاة متأثرة بالمرض القاتل، مع تزايد ظهور هذه الإصابات لتصل أكثر من 600 حالة في دول متعددة.

ولفتت ذات المتحدثة إلى أنه بعد ظهور هذه الحالات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للتصدي الفيروس القاتل و منعه من التفشي، حيث بدأت هيئات الحجر الصحي في مختلف المطارات وعلى رأسها المطار الدولي في إتباع إجراءات وقائية مشددة على الرحلات الجوية القادمة من مختلف المناطق، وخاصة الصين على إعتبار أنها الدولة الأولى التي ظهر بها المرض.

وفي السياق ذاته ، أضافت المتحدثة :” إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات، حيث واجه الإنسان ثلاث أنواع منها خلال التاريخ المعاصر، ففي هذه 2002 إنتشر فيروس سارس أو مايعرف بأنفلونزا الطيور وهو أحد أشكال فيروس كورونا و كان أول ظهور له في الصين، وفي 2013 ظهر فيروس كورونا الذي إنتقل من الجمل إلى الإنسان و اكتشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012، ومنذ شهر ديسمبر 2019 يواجه الإنسان فيروس كورونا الجديد الذي انتقل من الخفافيش إلى الإنسان.

يحي مكي

ضرورة توفر الرغبة السياسية للإصلاح

شدد البروفيسور يحي مكي على أن تتوفر الرغبة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات و الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروسات، لافتا إلى ضرورة رفع مستوى الصحة في الجزائر.

و أ كد يحي مكي خلال اليوم الدراسي على ضرورة إنشاء مصلحة مخصصة بالأمراض الناشئة، و توفير الإمكانيات و المخابر المخابر على مستوى الوطن حتى يتم التمكن من تشخيص المرض، في حين رافع لأهمية التكوين .

و أبرز المتحدث بأن الجزائر لها القدرة لإجراء الفحوصات ، قائلا :” تطورت التحاليل عينة واحدة من أنف المريض يمكن الكشف عن عدة مكروبات. “بدورها ممثلة وزارة الصحة سامية حمادي ، لفتت إلى دور اللائحة الصحية الدولية و دورها الفعال المخطط الاستراتيجي حول أخطار الأمراض الناشئة و أكدت المتحدثة بأن الوزارة انتهجت مخطط تقييم الخطر وهو لجنة لتقييم خطر انتشار أمراض الأوبئة، و ذلك لتحديد خطر انتقال الوباء في الجزائر

إيمان لواس