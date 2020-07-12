إصدار 56 ألف ترخيص للسير بالعاصمة منذ بداية الحجر

أصدرت الدوائر الإدارية لولاية الجزائر منذ بداية الحجر الجزئي ما يقرب من 56 ألف رخصة استثنائية للسير لفائدة المتعاملين من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في القطاع الاقتصادي والتجاري والمؤسسات الإعلامية، حسب ما ذكره والي الجزائر يوسف شرفة يوم السبت.

وأشار والي الجزائر خلال ندوة صحافية أن مصالحه قد أصدرت، منذ بداية الحجر الجزئي بسبب انتشار كوفيد 19 ما يقارب 56 ألف رخصة استثنائية للمرور لضرورة الخدمة من قبل الدوائر الإدارية لفائدة مختلف المؤسسات العمومية والخاصة للقطاع الاقتصادي والتجاري والمؤسسات العمومية.

وأوضح شرفة بهذا الصدد أنه وجه تعليماته للولاة المنتدبين للاستجابة بسهولة لطلبات الترخيص للسير خاصة للمهنيين في تجارة الخضر والفواكه ومواد البناء والأشغال العمومية من أجل ضمان تموين السوق والحفاظ على الديناميكية الاقتصادية مضيفا أن هذه التراخيص استفاد منها المرضى من أجل مواصلة علاجهم.

وفي سياق الحديث عن التدابير الهامة المتخذة لتسيير الأزمة الصحية بالجزائر العاصمة ذكر إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية.

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