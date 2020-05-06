إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس “كورونا”

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت المتحدثة باسم الوزيرة، آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له الوزيرة ليوبيموفا جاءت إيجابية (أي مصابة)، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى.

وذكرت المتحدثة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو.

وأصبحت ليوبيموفا ثالث عضو في الحكومة الروسية يصاب بالفيروس التاجي.