إصابة لاعب شباب بلوزداد عيبود بفيروس كورونا

ج.ن

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، إصابة اللاعب سمير عيبود، بفيروس كورونا، ليتقرر تسريحه من المعسكر التحضيري الذي يخوضه الفريق وإحضاعه للحجر الصحي.

وجاء في بيان لشباب بلوزداد :” كشفت نتائج المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية التي يجريها فريق شباب بلوزداد على لاعبيه والطاقم الفني عن طريقة ما يعرف ب (PCR) عن إصابة اللاعب سمير عيبود بفيروس كوفيد 19، لتُقرر بذلك إدارة النادي تسريح اللاعب من المعسكر التحضيري وإخضاعه للحجر الصحي حفاظاً على سلامة الجميع”.

واكدت الإدارة بأنه لا يوجد أيّة حالةٍ أخرى للإصابة بوباء كورونا داخل الفريق سوى اللاعب عيبود.