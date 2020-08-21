إصابة الدولي الجزائري أندي ديلور بفيروس كورونا

ج.ن

أكد الدولي الجزائري ولاعب نادي مونبولييه الفرنسي أندي ديلور، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف بطل إفريقيا 2019 مع “الخضر” على حسابه في “تويتر” أن نتائج تحاليل “كوفيد-19” كانت إيجابية.

وطمأن ديلور محبيه، مؤكدا أن حالته جيدة حاليا ولا تدعو للقلق وأنه سيعود في أقرب وقت إلى التدريبات.

وكانت الصحافة الفرنسية قد أكدت مؤخرا إصابة الدولي الجزائر الآخر ولاعب نادي نانت الفرنسي مهدي عبيد بفيروس كورونا.

وأحرز أندي ديلور 9 أهداف لِمصلحة فريق مونبلييه، في بطولة فرنسا التي أُسدل ستارها قبل الآوان، وقبل 10 جولات عن نهاية المشوار. بِسبب استمرار مخاطر فيروس “كورونا”.

واحتفظ مهاجم “الخضر” وبطل إفريقيا، بِلقب هدّاف فريق مونبلييه، حيث سجّل في بطولة فرنسا للموسم الماضي 14 هدفا.

وكان المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيي جيرو، آخر هدّاف في موسمَين مُتتاليَين لِفريق مونبلييه. حيث سجّل 12 هدفا في موسم 2010-2011، وحاز رصيد 21 هدفا في نسخة 2011-2012.