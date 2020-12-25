إسرائيل والاستقواء بالسعودية لتصفية قضية فلسطين

د. غازي حسين

الصراع العربي مع الصهيونية العالمية صراع بين غزاة أجانب جاؤوا من وراء البحار بأكاذيب رسّخها الاستعمار كتبة التوراة والتلمود والمؤسسون الصهاينة وباستغلال الدين اليهودي، وبدعم مطلق من الدول الاستعمارية والمسيحية الصهيونية واليمين السياسي الأمريكي المتحالف معها ومع الإدارات الأمريكية وأتباعها من الأمراء والملوك العرب مقابل تأسيس عروشهم وحمايتها، والتزامهم بدعم الهجرة اليهودية وتهويد فلسطين العربية والنفط الخليج وأمواله لدعم الاقتصادات الغربية على حساب الشعوب العربية والإسلامية وبين سكان فلسطين الأصليين وأصحابها الشرعيين.

مزّقت الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الغربية الساحة العربية والفلسطينية بين دول وقعت اتفاقات إذعان في كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة ودول عربية أخرى في الخليج إتفاقات التطبيع، وبين دول ممانعة

ومقاومة لم تتخل عن عروبة فلسطين ومدينة القدس التي أسسها العرب قبل ظهور اليهودية والمسيحية والإسلام.وأطاحت واشنطن بالانظمة الوطنية التي تؤمن بتحرير فلسطين.

وفتّتت أمريكا وإسرائيل وأتباعهم من العرب والقيادات الفلسطينية الفاشلة والمتحجرة والمتصهينة الساحة الفلسطينية إلى اتجاهين:

الأول: اتجاه قيادة فتح القيادة المهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل الأخرى الملتزمة باتفاق الإذعان في أوسلو.

الثاني:فصائل المقاومة وعددها سبعة وتؤمن بتحرير كل فلسطين التاريخية وزوال إسرائيل.

وتسيطر اللوبيات اليهودية الأمريكية ويهود الإدارات الأمريكية والصهيونية العالمية وإسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر على العالم الغربي ودول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والنظام العربي.

رفض القائد العربي جمال عبد الناصر تجزئة الصراع العربي الصهيوني بعد حرب حزيران العدوانية عام 1967 إلى نزاع إسرائيلي – مصري، وإسرائيلي- فلسطيني، وإسرائيلي– سوري، وإسرائيلي– أردني، إلى أن جاء السادات ووقّع اتفاقيتي الإذعان في كامب ديفيد، وحقق للعدو الصهيوني تجزئة الصراع وتوقيع اتفاقات منفردة في كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربه، وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني عدو الله والرسل والمواطن والشعب الفلسطيني والعروبة والإسلام والمسيحية الشرقية والقانون الدولي والبشرية جمعاء.وفتح الباب لهرولة دول الخليج وشعوبها للتطبيع والتحالف مع العدو.

قادت اتفاقات الإذعان إلى تجزئة الصراع وموافقة معظم الأمراء والملوك والرؤساء العرب وعلى رأسهم الطاغية المخلوع مبارك والسيسي على الحل الصهيوني لقضية فلسطين وعلى حساب حقوق الشعب والامة برعاية الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لاسرائيل تحقيقا للاستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية وحفاظاً على مناصبهم وامتيازاتهم وحماية لعروشهم وكراسيهم ومناصبهم المهترئة.

استسلم النظام العربي الرسمي وجامعة الدول العربية وآل سعود وثاني وخليفة ونهيان وعميلهم المرتزق البرهان للمشروع الصهيوني في فلسطين وبقية الوطن العربي وبلدان الشرق الأوسط الكبير الى ان وصل الوضع الى موافقتهم على إغتصاب و تهويدو ضم القدس وفلسطين والجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوباوسرقة مياه نهر الاردن وفلسطين والباقورة الاردنية والجولان بما فيها مياه بحيرة طبرية وجبل الشيخ والليطاني وبانياس ودان وبقية مياه جنوب لبنان والتطبيع والتعاون الامني والعسكري والاستثماري والتجاري والسياحي ومحو الذاكرة ونسيان الماضي وأمركة وصهينة المناهج التعليمية والبرامج التلفزيونيةوبشكل خاص باقات اولاد الشيخ mbcوالعربية

وقّع أنور السادات اتفاقيتي الإذعان في كامب ديفيد، واستسلم للإدارتين الأمريكية والإسرائيلية،ونفّذ الطاغية المخلوع والكنز الاستراتيجي لاسرائيلكل ما كانت تطلبه الادارة الامريكية واسرائيل. ويعمل السيسي كسمسار اسرائيلي بين فتح وحماس للاعتراف العربي والفلسطيني بالعدو والتعايش والتطبيع معه والتخلّي عن المقاومة المسلحة والافتاء بتجريمها ونعتها بالإرهاب ومحاربتها، وأخذت دول الخلبج العربية التي تقودها النعاج وأنصاف الرجال تصيغ قوانينها ومصالحها الاقتصادية بما يخدم التطبيع والتحالف مع العدو الإسرائيلي ومساعدته والتعاون الامني والعسكري معه خلافاً للثوابت والمحرمات التي أجمع عليها الشعب والامة وموقف الشعوب العربية والاسلامية وحق تقرير المصيرللشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949وجميع العهود والمواثيق والقرارات الدولية وقوانين المقاطعة والقمم العربية والاسلامية.

تجاهل وتنازل آل سعود وأتباعهم من قادة الدول العربية والإسلامية وبأموال النفط والغاز الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني التي تبنتها الأمم المتحدة ومؤتمرات القمم العربية والاسلامية ورسّختها في قراراتها وإغتصاب اسرائيل لفلسطين والجولان وتبنّوا مخططات ومصالح وأطماع الولايات المتحدةواليهودية الامريكية وإسرائيل في فلسطين العربية وفي القدس والمسجد الأقصى المبارك لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه واسرائيل العظمى الاقتصاديةمن خلال التطبيع ونويم السعودية والتطبيع ومشروع الشرق الاوسط الجديد والكبير.

ساهمت قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها وأموالها تسهيل مهمتهم ومواقفهم لقاء دولارات النفط المسمومة وأموال الدول المانحة واستمرارهم في مناصبهم، وأخذ هؤلاء القادة جميعهم يتعاملون مع إسرائيل باسم “سلام الشجعان” والعقلانية والواقعية الكاذبة ومصالح الشعب الفلسطيني العليا الكاذبة، ووقفوا ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية المسلحة ونعتوها بالإرهاب وتبنّوا الحل الصهيوني لقضية فلسطين لضمان الحماية الأمريكية لمناصبهم ومصالحهم وامتيازاتهم الى ان جاءت إدارة ترامب اليهودية وطرحت صفقة القرن لتهويد فلسطين والتطبيع والتحالف مع اسرائيل وفرض هيمنتها على الوطن العربي.

وتحوّلت بعض الجيوش العربية إلى شرطة لحماية أمن الاحتلال الإسرائيلي لكل فلسطين التاريخية، وتجاهلوا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المظلوم بشكل مخزي ومهين واستسلام كامل أمام قادة العدو الإسرائيلي والادارات الامريكية.

وتحولت جامعة الدول العربية في عهود عمرو موسى ونبيل العربي وأبو الغيط إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة النظام العربي الرسمي بزعامة السعودية والامارات وقطرلإنهاء الصراع بالموافقة على تهويد فلسطين العربية، وأصبحت إسرائيل كعبتهم الثانية وبوابتهم الأساسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على رضاها وحمايتها.

وبالمقابل تخلّت إسرائيل عن مقولة “الأرض مقابل السلام” التي طرحها حزب العمل الصهيوني بعد حرب حزيران عام 1967 وتبنّاها مؤتمر مدريد .ونفّذت إستراتيجية نتنياهو السلام الاقتصادي والسلام مقابل السلام والاستقواء بموقف السعوديةوالدول المطبّعةعلى قيادة منظمة التحرير لتصفية القضية وإنهاء الصراع.

بدأ النظام العربي الرسمي بقيادة آل سعود وثاني ونهيان بمرحلة خطيرة من حياة الشعب والأمة والأجيال القادمة منذ الحرب العالمية على العراق في عام 2003 والحرب الكونية على سورية 2011 بإرسال المجموعات الوهابية التكفيرية والمجموعات التكفيرية الأخرى إلى العراق وسورية وليبيا ومصر وتونس واليمن لتفتيتها ولتدمير دولها وجيوشها العربية ومنجزاتها بدولارات دول الخليج النفطية، وبإدارة أجهزة المخابرات المركزية والغربية والموسادوالخليجية.

وتحوّلت أجهزة الأمن الفلسطينية وجيوش أنظمة اتفاقات الإذعان والتطبيع إلى قوّات للدفاع عن أمن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومواجهة دول محور المقاومة وحركات المقاومة والتحرير الوطني العربية.

وإزاء التنازلات الهائلة التي قدّمها النظام العربي الرسمي وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية للعدو الإسرائيلي الذي جاء من وراء البحار والغريب عن المنطقة والدخيل عليها غيّر قادة إسرائيل استراتيجية حزب العمل “الأرض مقابل السلام” وطرح الليكوديون والسفاح شارون والفاشي نتنياهو سلام القوة والسلام مقابل السلام والتعايش مقابل التعايش والسلام الاقتصادي وتهويد كل فلسطين من البحر إلى النهر بما فيها الاغوار والبحر الميت وقناة البحرين.

فوجئت إسرائيل بحجم التنازلات التي قدمها الحكاّم العرب وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في اتفاقات الإذعان والتطبيع وحجم التعاون العلني والمتصاعد بين مملكة آل سعود وإسرائيل لمواجهة حركات المقاومة وإيران، ومن حجم الاستسلام العربي الرسمي في المبادرة العربية التي قدمتها السعودية ووضع أسسها الصحفي اليهودي توماس فريدمان وزادت من همجيتها واستعمارها وعنصريتها وإرهابها ووصلت إلى القناعة بأن القيادات العربية مستعدة للتحالف وتطبيع العلاقات معها قبل لتوصّل إلى الحل الإسرائيلي لقضية فلسطين والاستقواء بهم على المفاوض الفلسطيني المروّض والضعيف وغير الشرعي وابتزازه لحمله على توقيع الحل النهائي الذي تطرحه الادارة الامريكية، مما يرسّخ إقامة اسرائيل العظمى الاقتصادية كمركز وقائد للشرق الاوسط الجديد والكبيروبتمويل سعودي ويلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وبالأمتين العربية والاسلامية.