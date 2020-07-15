إستراتيجية الطاقات المتجددة والاستهلاك العقلاني للطاقة

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، أن الأمن الطاقوي للجزائر، يقتضي الانتقال إلى نموذج طاقوي يرتكز على عقلنة استهلاك الطاقة، واللجوء إلى انتهاج إستراتيجية الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة.

وأكد عطار، خلال تنصيب المجلس الأخلاقي لمجمع سونلغاز، أن الطاقة هي الأساس لتأمين المستقبل، ويجب العمل أكثر في هذه المرحلة الانتقالية، لإخراج البلاد من هذه الوضعية، داعيا بالمناسبة، إلى الاستثمار أكثر في هذا مجال الطاقات المتجددة، واستغلال الطاقة الشمسية، لتأمين مستقبل الوطن والأجيال القادمة.

الجزائر تعاني وعلينا العمل أكثر وتقديم تضحيات

ولفت ذات المسؤول، أن الجزائر اليوم تعاني في ظل الأزمة الصحية، التي يشهدها كل العالم، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، وبالتالي الوضع الحالي يلزم ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات، كل في مجاله، لتسهيل تسريع مختلف المشاريع التابعة للمؤسسة، مشيرا بالمقابل إلى ضرورة توفير الجو المناسب للعمل، ومساعدة الشباب على الاستقرار بالمؤسسة، ليركزوا على العمل والإنتاج، من خلال خلق مناصب عمل دائمة للشباب، لخلق الثروة وتحقيق النمو.

وفي هذا السياق، أفاد نفس المصدر، أنه إن لم يتم تقديم تضحيات في هذا الوقت، والعمل أكثر، وتوجيه هذه الطاقات للأشخاص الذين يمكنهم الإنتاج، وخلق الثروة فإن الجزائر ستواجه الكثير من المشاكل ، في إشارة منه، أن الطاقة هي القاعدة الأساسية لإنقاذ الجزائر من الوضعية الراهنة، على اعتبار أن الطرق القديمة لن تفضي إلى أي شيء، لذا يجب أن يكون الخطاب أكثر شفافية، على حد قوله.

شاهر بولخراص

لا يمكننا أن نكون فعالين دون إيلاء أهمية للأخلاقيات

أفصح المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، خلال تنصيب المجلس الأخلاقي للمجمع، أن المجلس له أهمية بالغة، والمجمع يسعى لتسيير مثالي للأخلاق والموارد البشرية، خاصة وان هوية سونلغاز مبنية على الأسس والقيم التي تم اكتسابها، بما يتماشى مع مستوى المهام التي تعنى بها الدولة، موضحا بالمناسبة، أن الأخلاقيات هي أساس محور التسيير لاستدامة مجمع سونلغاز، وبالتالي العمل لا يمكن أن يكون فعالا دون إبلاء أهمية للأخلاقيات.

كما دعا بولخراص، في ذات السياق، المسيرين والعاملين للعمل في جميع الظروف، التي تعبر عن خدمة المصلحة العمومية، معتبرا أن مهمة المجلس لن تكون سهلة، بل هي بمثابة إنذار وصوت للعقلانية، مشددا على ضرورة الاستثمار في التكوين والبحث عن تكنولوجيات جديدة، مع تأكيده على ضرورة إصلاح التوجيهات التي تحكم الوظائف المالية، والصحة، والسلامة، والبيئة والنظام الداخلي للشركات.

مريم خميسة