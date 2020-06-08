إستحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية مشاريع سكنات عدل

أعطى المدير العام لوكالة عدل، محمد طارق بلعريبي، تعليمات باستحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع، تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل.

وجاء ذلك، خلال إجتماع عقده اليوم بلعريبي، مع الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “CTC”، والمدراء الجهويين لوكالة عدل، ومدراء المشاريع بمختلف الولايات والمدراء الجهويين، ومدراء الوكالات التابعة لذات الهيئة.