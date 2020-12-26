إستئناف الرحلات الجوية الداخلية يعيد بعث النشاط السياحي في الجزائر

ينتظر أن يساهم استئناف الرحلات الجوية الداخلية في اعادة بعث السياحة الوطنية من طرف وكالات السياحة والاسفار التي عرفت ركودا في النشاط دام أزيد من 9 أشهر نتيجة انتشار وباء كوفيد-19 كبدها خسائر مالية كبيرة، حسبما أفاد به لوأج متعاملون في القطاع.

و اعتبر المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، نورالدين ندري، بأن استئناف الرحلات الجوية الداخلية في 6 ديسمبر المنصرم سيعطي “انطلاقة جديدة” للسياحة الداخلية بحيث سيمنح للوكالات -كما قال-“فرصة لاعادة بعث نشاطها باقتراح عروض متنوعة وبأسعار تنافسية تزامنا مع اقتراب العطلة الدراسية وقبلها عطلة نهاية السنة”.

و تتزامن هذه العطل- كما أشار اليه- مع موسم السياحة الصحراوية مما سيعطي “نفسا جديدا” و “انطلاقة حقيقية ولو بصفة تدريجية ومرنة لنشاط وكالات السياحة والاسفار التي عانت من ركود كبدها خسائر مالية معتبرة نتيجة انتشار وباء كورونا، مشددا على “التزام” المتعاملين في مجال السياحة بالبروتوكول الصحي حفاظا على صحة المواطنين.

وبخصوص امكانية تدارك الخسائر التي عصفت بالوكالات السياحية نتيجة توقف نشاطها خلال الاشهر الماضية، يرى السيد ندري بأن توقف النشاط “لا يخدم مصلحة التنمية الاقتصادية” مما يستدعي- على حد تعبيره- التفكير في “اعادة بعث كل النشاطات التنموية دون استثناء لتدارك الخسائر المالية ولو بصفة تدريجية لان تحقيق الارباح يتطلب وقتا كبيرا”.

وأكد المدير العام للسياحة بانه تم لهذا الغرض اعلام كل مديريات السياحة ب14 ولاية صحراوية بالشروع في اشراك كل المتعاملين بجدية في ترقية السياحة الصحراوية وتنظيم عطل وخرجات بهذه المناطق من خلال تقديم عروض عبر الوسائط الاجتماعية وفي مختلف وسائل الاعلام لاسيما في ولايات تمنراست واليزي وبشار وبسكرة وغرداية.

من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني الجزائري للسياحة، طاهر أرزقي، على أهمية فتح الرحلات الجوية الداخلية بحيث ستساهم بلا شك -كما قال- في اعادة بعث نشاط المتعاملين في مجال السياحة الداخلية من خلال تسطير برامح وتقديم عروض تتماشى ورغبات الزبائن وذلك تزامنا مع موسم السياحة الصحراوية.