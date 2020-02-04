إسبانيا تكشف أسرارا خطيرة حول شبكة لتهريب الحراقة الجزائريين

أعلنت الشرطة الإسبانية عن إلقائها القبض على 26 شخصًا، يشتبه في أنهم قاموا بتهريب أكثر من 900 مهاجر إلى إسبانيا العام الماضي، غالبيتهم من الجزائر، وفقًا لما أورده موقع “ذو لوكال”.

وتتموقع الشبكة في الجزائر ، وفي منطقتي أليكانتي وألميريا في اسبانيا، وتقوم بتهريب الحراقة مقابل 3000 أورو للشخص الواحد، وفقا لما أعلنته الشرطة الإسبانية، التي أكدت أن المهربين استخدموا الزوارق السريعة التي انطلقت من ميناء وهران لعبور البحر الابيض المتوسط ​​في ثلاث ساعات، وأيضا من الجزائر العاصمة والمغرب.

وحصلت الشبكة على أكثر من 1.5 مليون أورو العام الماضي.

وتؤكد التحريات الأولية أيضا وفقا للشرطة الاسبانية أن الشبكة تتقاضى عن كل حراق بين 2000 و 2500 أورو، بالإضافة إلى 500 أورو لنقلهم بالسيارة عند وصولهم إلى مدن جنوب وشرق إسبانيا.

وتشير ذات المصادر أنه في حال ما إذا كان الحراقة غير قادرين على دفع كامل المبلغ، فقد يتم التخلي عنهم في البحر يتم احتجازهم كرهائن الى غاية ان تدفع أسرهم كامل المبلغ.