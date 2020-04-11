أعلن مسؤولون في الحكومة الإسبانية، أن سلطات البلاد تبحث خفض قيود العزل تدريجيا.

وذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية، أن التخفيف من هذه القيود سيسمح لعمال البناء والنقل باستئناف عملهم بحلول يوم الاثنين.

في المقابل، قال وزير الصحة الإسباني إن سلطات البلاد لن تتهاون في محاربة انتشار الفيروس، مضيفا أن “إسبانيا ستستمر في حالة الغلق”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير، أنه يخطط لتمديد فترة العزل إلى ما بعد 26 أبريل.

وشهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إسبانيا انخفاضا ملموسا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل 510 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت في إسبانيا الأربعاء والخميس والجمعة 757 و683 و605 وفيات جديدة على التوالي، لتعكس هذه الأرقام تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات.

المصدر: RT + UPI