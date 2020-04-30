إرسال أكثر من 150 طن من مساعدات إنسانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

انطلقت اليوم الخميس من قصر المعارض بالعاصمة، قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري تتكون من 154 طن من مواد استهلاكية وطبية متجهة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

وقد أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية، نحو مطار بوفاريك بالبليدة متجهة إلى تندوف.

وبهذه المناسبة، أشارت السيدة بن حبيلس أن القافلة تتكون من “154 طن من مساعدات استهلاكية وطبية وكذا مواد التنظيف وكل ما تستحقه العائلة الصحراوية في هذه الفترة”.