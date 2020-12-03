إرساء حوكمة جديدة للمؤسسات المسرحية عبر عقود “النجاعة “

تم أول أمس إبرام عقود النجاعة بين وزارة الثقافة والفنون وتسع مديرو مؤسسات مسرحية بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، بحضور وزيرة القطاع الثقافي مليكة بن دودة رفقة المدير العام للمسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي، وثمانية مسارح جهوية لوهران ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو والعلمة(بسطيف) وسيدي بلعباس وسعيدة وأم البواقي.

ضمان السير الحسن للمسارح الجهوية

وتسعى عقود “النجاعة” إلى إرساء حوكمة جديدة للمؤسسات المسرحية بما يحقق الفعالية المرجوة خصوصا أن هذه العقود تدخل في إطار ضمان السير الحسن للمسارح الجهوية بغية إضافة شفافية ونجاعة أكبر على التسيير الإداري والفني، مع تحديد الأهداف التي يلتزم بها مديرو المؤسسات المعنية بتحقيقها وفق آجال معينة، كما أنه يحتوي على سلم تنقيط لأدائهم.

مراعاة ميزانية وموقع وأقدمية المؤسسة

وتتراوح مدة عقد النجاعة الذي تم توقيعه مع تسع مديرو مؤسسات مسرحية، عامين قابلين للتجديد أو الفسخ من خلال التقييم المستمر، أين تم فيه مراعاة ميزانية وموقع وأقدمية المؤسسة وعدد عمالها وكذا ميزة المنطقة وأهم المبادرات والرهانات التي يجب رفعها وهذا وفق بيان وزارة الثقافة والفنون، الذي تحصلت يومية “الوسط” على نسخة منه.

حكيم مالك