إرتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الجزائر

اليوم الإثنين 27 جويلية 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

· 616 حالة جديدة

· 366 حالة تماثلت للشفاء

· 58 مريض متواجدون في العناية المركزة

· 08 وفيات.

فيما يخص الحالات المؤكدة:

· مع تسجيل 616 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

نلاحظ أن خلال 24 ساعة الأخيرة:

· 28 ولاية سجلت أقل من 10 حالات،

· 20 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

فيما يخص الوفيات:

تم تسجيل ثمانية (08) وفيات جديدة رحمهم الله.

فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء:

– عددها 18.837 منها 366 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

فيما يخص الإستشفاء:

– 58 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين :

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع

فلنحافظ أيضا على صحة الكبارفي السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.