إرتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في الجزائر

اليوم الإثنين 27 جويلية 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
· 616 حالة جديدة
· 366 حالة تماثلت للشفاء
· 58 مريض متواجدون في العناية المركزة
· 08 وفيات.
فيما يخص الحالات المؤكدة:
· مع تسجيل 616 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,4 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
نلاحظ أن خلال 24 ساعة الأخيرة:
· 28 ولاية سجلت أقل من 10 حالات،
· 20 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.
فيما يخص الوفيات:
تم تسجيل ثمانية (08) وفيات جديدة رحمهم الله.
فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء:
– عددها 18.837 منها 366 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.
فيما يخص الإستشفاء:
– 58 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين :
– اليقظة
– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
– الامتثال لقواعد الحجر الصحي
– الارتداء الإلزامي للقناع
فلنحافظ أيضا على صحة الكبارفي السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.