إرتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الحمد لله

تتوزع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر عبر ولايات الوطن الـ 48 ، تتصدرها الجزائر بـ3077 حالات، ثم سطيف بـ2526 حالات ، والبليدة التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة بـ2415 حالة.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 29831 إصابة بينها 1200 وفاة و20082 متعاف إلى غاية مساء اليوم الخميس، بعد تسجيل 602 إصابة جديدة و14 وفاة و490 حالة شفاء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء.

ولاية البليدة لا تزال أولى ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء مقارنة بعدد السكان

على الرغم من تراجعها عن مركز الولاية الأكثر تعدادا لحالات الإصابة بوباء كورونا ، لا تزال ولاية البليدة في صدارة ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء بالمقارنة مع عدد السكان ( نسبة الحدوث )، حسب الأرقام الرسمية للسلطات الصحية.

وتظهر الأرقام التي تنشرها لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر ، أن نسبة حدوث حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البليدة هي 168 حالة لكل 100 ألف نسمة ، وهي الأعلى وطنيا ، وتليها ولاية سطيف بـ136 حالة لكل 100 ألف نسمة، ثم ورقلة بـ121 حالة لكل 100 ألف نسمة ، ووهران بـ115 حالات لكل 100 ألف نسمة، ثم تيبازة بـ113 حالة لكل 100 ألف نسمة.

56 بالمئة من الإصابات الجديدة في 7 ولايات..وزيادة صفرية في 16 ولاية

وسجلت أعلى زيادة بولايات الوادي (+91) ، الجزائر (+70)، وتيارت (+53)، ووهران (+35)، وتيبازة (+30)، والمسيلة (+30)، وتلمسان (+30).

وتمثل الإصابات المسجّلة في هذه الولايات (339 حالة ) 65 بالمئة من الإصابات الجديدة ، في حين سجّلت 26 ولاية أقل من 5 حالات جديدة، بينها 16 ولاية لم تسجّل بها أي حالات جديدة للإصابة بالوباء.

توزيع حالات الإصابة المؤكدة حسب الولايات:

وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، يتوزع انتشار حالات الإصابة بالفيروس على الولايات التالية:

1-الجزائر: 3077 حالات

2-سطيف: 2526 حالات

3-البليدة: 2415 حالة

4-وهران: 2221 حالة

5- قسنطينة: 1038 حالة

6-باتنة: 1007 حالات

7-ورقلة: 937 حالة

8-تيبازة: 879 حالة

9- بجاية: 832 حالة

10-الوادي: 810 حالات

11-الجلفة: 794 حالة

12-بسكرة: 695 حالة

13-تيارت: 686 حالة

14-المسيلة: 656 حالات

15-البويرة : 641 حالة

16-تلمسان: 635 حالات

17-تيزي وزو : 536 حالة

18-المدية: 536 حالة

19-خنشلة : 503 حالات

20-عين الدفلى: 501 حالة

21-الأغواط: 497 حالة

22-تبسة: 484 حالة

23-بومرداس: 479 حالة

24-عنابة: 472 حالات

25-أم البواقي: 462 حالة

26-أدرار: 398 حالة

27-مستغانم: 385 حالة

28-برج بوعريريج: 363 حالة

29-عين تيموشنت: 352 حالة

30-غرداية: 342 حالة

31-قالمة: 316 حالة

32-معسكر : 310 حالات

33- تيسمسيلت: 295 حالة

34-سيدي بلعباس: 294 حالة

35-سكيكدة: 286 حالة

36-ميلة: 263 حالة

37-جيجل: 262 حالة

38-بشار: 256 حالة

39-سوق أهراس: 232 حالة

40-البيض: 205 حالات

41-النعامة: 194 حالة

42-تمنراست: 178 حالة

43-غليزان: 125 حالة

44- الطارف: 122 حالة

45- الشلف : 107 حالات

46-تندوف : 87 حالة

47-إليزي : 82 حالة

48- سعيدة: 58 حالة