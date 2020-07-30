إرتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الحمد لله

تتوزع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر عبر ولايات الوطن الـ 48 ، تتصدرها الجزائر بـ3077 حالات، ثم سطيف بـ2526 حالات ، والبليدة التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة بـ2415 حالة.
وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 29831 إصابة بينها 1200 وفاة و20082 متعاف إلى غاية مساء اليوم الخميس، بعد تسجيل 602 إصابة جديدة و14 وفاة و490 حالة شفاء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء.
ولاية البليدة لا تزال أولى ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء مقارنة بعدد السكان
على الرغم من تراجعها عن مركز الولاية الأكثر تعدادا لحالات الإصابة بوباء كورونا ، لا تزال ولاية البليدة في صدارة ولايات الوطن من حيث انتشار الوباء بالمقارنة مع عدد السكان ( نسبة الحدوث )، حسب الأرقام الرسمية للسلطات الصحية.
وتظهر الأرقام التي تنشرها لجنة رصد ومتابعة الوباء في الجزائر ، أن نسبة حدوث حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البليدة هي 168 حالة لكل 100 ألف نسمة ، وهي الأعلى وطنيا ، وتليها ولاية سطيف بـ136 حالة لكل 100 ألف نسمة، ثم ورقلة بـ121 حالة لكل 100 ألف نسمة ، ووهران بـ115 حالات لكل 100 ألف نسمة، ثم تيبازة بـ113 حالة لكل 100 ألف نسمة.
56 بالمئة من الإصابات الجديدة في 7 ولايات..وزيادة صفرية في 16 ولاية
وسجلت أعلى زيادة بولايات الوادي (+91) ، الجزائر (+70)، وتيارت (+53)، ووهران (+35)، وتيبازة (+30)، والمسيلة (+30)، وتلمسان (+30).
وتمثل الإصابات المسجّلة في هذه الولايات (339 حالة ) 65 بالمئة من الإصابات الجديدة ، في حين سجّلت 26 ولاية أقل من 5 حالات جديدة، بينها 16 ولاية لم تسجّل بها أي حالات جديدة للإصابة بالوباء.
توزيع حالات الإصابة المؤكدة حسب الولايات:
وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، يتوزع انتشار حالات الإصابة بالفيروس على الولايات التالية:
1-الجزائر: 3077 حالات
2-سطيف: 2526 حالات
3-البليدة: 2415 حالة
4-وهران: 2221 حالة
5- قسنطينة: 1038 حالة
6-باتنة: 1007 حالات
7-ورقلة: 937 حالة
8-تيبازة: 879 حالة
9- بجاية: 832 حالة
10-الوادي: 810 حالات
11-الجلفة: 794 حالة
12-بسكرة: 695 حالة
13-تيارت: 686 حالة
14-المسيلة: 656 حالات
15-البويرة : 641 حالة
16-تلمسان: 635 حالات
17-تيزي وزو : 536 حالة
18-المدية: 536 حالة
19-خنشلة : 503 حالات
20-عين الدفلى: 501 حالة
21-الأغواط: 497 حالة
22-تبسة: 484 حالة
23-بومرداس: 479 حالة
24-عنابة: 472 حالات
25-أم البواقي: 462 حالة
26-أدرار: 398 حالة
27-مستغانم: 385 حالة
28-برج بوعريريج: 363 حالة
29-عين تيموشنت: 352 حالة
30-غرداية: 342 حالة
31-قالمة: 316 حالة
32-معسكر : 310 حالات
33- تيسمسيلت: 295 حالة
34-سيدي بلعباس: 294 حالة
35-سكيكدة: 286 حالة
36-ميلة: 263 حالة
37-جيجل: 262 حالة
38-بشار: 256 حالة
39-سوق أهراس: 232 حالة
40-البيض: 205 حالات
41-النعامة: 194 حالة
42-تمنراست: 178 حالة
43-غليزان: 125 حالة
44- الطارف: 122 حالة
45- الشلف : 107 حالات
46-تندوف : 87 حالة
47-إليزي : 82 حالة
48- سعيدة: 58 حالة