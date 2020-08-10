إرتفاع أسعار النفط

قطع النفط مع افتتاح السوق، اليوم الاثنين، سلسلة خسائر استمرت يومين حيث توقعت أرامكو السعودية أن يستمر الطلب في التحسن خلال بقية العام، على الرغم من أن العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم تكافح للسيطرة على فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين ناصر، إن استهلاك الخام في آسيا عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل الفيروس في غضون ذلك، مضيفا أن الطلب على النفط يبلغ نحو 90 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء بنحو 100 مليون برميل يوميا، وانخفض التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، حيث تخلى المستكشفون عن خطط النمو، وأصبحت مليارات البراميل من الاكتشافات القديمة بلا قيمة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط للتسليم في افريل بنسبة 1.4٪ إلى 41.78 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 5 صباحا بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه 1.7٪ يوم الجمعة.

وارتفع خام برنت لشهر تشرين الاول بنسبة 1 ٪ إلى 44.85 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه بنسبة 1.5 ٪ يوم الجمعة.

في الولايات المتحدة ، انخفض عدد الحفارات النشطة بمقدار أربعة إلى 176 ، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2005 ، وفقًا لبيانات شركة Baker Hughes الصادرة يوم الجمعة. قامت الشركات بإيقاف منصات الحفر على خط مستمر تقريبًا لأكثر من أربعة أشهر ونصف.

ومع ارتفاع الإصابات بالفيروس تبقى الشكوك بشأن التعافي المستمر. ومع ذلك، من المقرر أن تختبر أوبك + الرغبة في الطلب ، مع إعادة بعض الإمدادات إلى السوق من هذا الشهر بعد تخفيضات الإنتاج التاريخية.