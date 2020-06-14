إرادة الرئيس في التغيير مرهونة بشروط محددة

* المعارضة بحاجة إلى فرصة حقيقية

* استيعاب معطيات الداخل و التحديات الخارجية

ثمن المحلل السياسي محمد بوضياف في تصريح خص به جريدة “الوسط” تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في الندوة الصحفية ، معتبرا بأن نظرة الرئيس تستوعب الوضع سواء الداخلي أو التحديات الخارجية وهي في نفس الوقت تحترم إرادة الشعب.

أكد المحلل السياسي محمد بوضياف بأن لقاء الرئيس عبد المجيد تبون مع الصحافة تضمن رسائل تطمين لكل الجزائريين وان الأمر بيدهم ولهم أن يثروا وثيقة الدستور كما يتطلعون ،وأن يقفوا وراء أحزابهم ونخبهم وكل منظماتهم المدنية التي بلغت ألف وخمسة مئة اقتراح ولا تزال القائمة مفتوحة ، كما تضمنت رسائل مبطنة من خلال استدعاء صحفيين مفرنسين ، حتى تمر رسالة إلى المستعمر القديم أننا لا زلنا في هدنة أننا لم ولن نجرم اللغة الفرنسية وأننا نأمل أن نعمل على بناء علاقات بناءة وهادئة كما جاء في بيان المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين منذ أيام ، وأننا نحرص على حسن الجوار والتاريخ المشترك.

و إعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف بأن الرئيس عبد المجيد تبون حاول من خلال اللقاء الدوري الذي تنظمه الرئاسة مع الصحافة الوطنية ضبط النقاش الدائر في مختلف الأوساط والمستويات، لافتا بأن الرئيس رافع عن النظام شبه الرئاسي كحل وسط يتلاءم والعلاقات القائمة بين معارضة فتية لم تختبر منذ أن تأسست.

جبهات مفتوحة داخليا وخارجيا

وأشار محمد بوضياف بأن نظرة الرئيس بدت مستوعبة للوضع سواء الداخلي أو التحديات الخارجية وهي في نفس الوقت تحترم إرادة الشعب ، فالوثيقة الدستورية وثيقة مركزة وقد تحتاج إلى ثقافة قانونية وسياسية محترمة للتعاطي معها ونقدها ، ورغم ذلك رمى بها الرئيس إلى الشعب حتى يستأنس بتوجهات الرأي العام ويشرك فيها أكبر قدر من الجزائريين حتى يتحملوا مسؤولياتهم بعدها ويلتزموا بما جاء فيها، قائلا :” فبخصوص مسودة الدستور يرى أنها تحمل كثيرا من الإيجابيات، وتثير النقاش حول كثير من القضايا التي تهم المجتمع ، بالإضافة إلى تزكية القائمين عليها من حيث كونهم خبراء دوليين لهم القدرة على بلورة طروحات تنسجم وتطور النظم السياسية وحركة القيم التي يشهدها العالم ، وأكد أن الكلمة في النهاية للشعب عبر الاستفتاء بعد النقاش المؤسس والذي يأخذ بعين الاعتبار تاريخ وثقافة المجتمع وكذلك السياقات السائدة “.

تجربة سياسية بحاجة إلى إنضاج

ولفت المتحدث بأن :” الرئيس رافع عن النظام شبه الرئاسي كحل وسط يتلاءم والعلاقات القائمة بين معارضة فتية لم تختبر منذ أن تأسست ،ومنظومة حزبية لم تنضج بعد وتناضل إلى اليوم لتحرير إرادته من مراكز سلطوية تخترقها وترتهن حركتها ، وسلطة لم تأسس لنظام تعددي وحاولت توظيفه على مدى عشريات من الانفتاح والتحول إلى الديمقراطية ، ومن ثم فهو يرى في النظام شبه الرئاسي وفكرة التعايش السياسي مدخلا للانتقال والتوافق ، ويفتح لمرحلة جديدة قد نرى فيها بعض الوجوه المعارضة تقود الحكومة.”

أما فيما يتعلق باستحداث منصب نائب الرئيس ، قال محمد بوضياف :” نتذكر جيدا أن هذه الفكرة كانت مطلبا رئيسيا من بعض الفاعلين السياسيين أيام الصراع الذي عرفته الجزائر خلال مرض الرئيس السابق وكان يومها يشكل مدخلا أساسيا لمزيد من الاختراق لمنظومة الحكم في الجزائر من طرف قوى الاستعمار وأذنابه، أما في اليوم فقد تمثل هذه الفكرة احتياطا ضروريا لاستمرار سيرورة الحكم دون المرور عبر أزمات كالتي عرفتها الجزائر بعد استقالة الرئيس، صحيح أن الفكرة يجب أن تناقش جيدا فكل تجارب أنظمة الحكم التي تعتمد فكرة نائب الرئيس تشترط انتخابه إذا لا يعقل أن يستلم رجل معين كما تنص المسودة زمام تسيير البلد بعد وفاة او مرض أو حتى استقالة الرئيس ، وهي فكرة محترمة وتتواءم ونظام شبه الرئاسي “.

تحولات إقليمية كبرى

أما فيما يتعلق بالمواد التي فتحت للجيش الشعبي الوطني إمكانية الخروج خارج الإقليم والحدود الوطنية والتي ثمنتها مؤسسة الجيش ، أبرز المتحدث بأن اليوم الكل يدري أن التهديدات الأمنية أصبحت عابره للحدود ، ونشهد ونعيش عصر العولمة العسكرية والكل تأخر في الاستجابة والتراخي في معالجة التهديدات سيزيد من الخسائر وحجم الانكشاف والاختراق ، وعليه وفي إطار الشفافية القانونية وما تفرضه قوانين الشرعية الدولية يحق للجيش الوطني أن يدافع وفي إطار التعاون والسلم عن مصالحه وحدود أمنه القومي .

نفط ليبيا يسيل لعاب الكثيرين

في حين اعتبر محمد بوضياف بأن الرئيس رافع في الشأن الخارجي عن خيارات السلم والمصالحة التي نادت بها الجزائر منذ أن نشبت الأزمة الليبية ، والرئيس يدرك من خلال تشبثه بهذا النهج ان اي انهيار وفشل في ليبيا هو تهديد قائم للأمن القومي الجزائري وكذلك هو الحال في الساحل، ومن ثم فان الوقوف المحايد بين الإخوة المتنازعين هو عين العقل وهو الذي يحمي ظهر الليبيين ،الذين يتشبثون بالمبادرة الجزائرية لأنهم ببساطة يدركون بان اليد الأجنبية لاتريد إلا نفط ليبيا .

الرئيس وجماعة الفوضى الخلاقة

وعلق محمد بوضياف على تصريح الرئيس حول أن هناك من هو منسجم تماما مع الفوضى الخلاقة، معتبرا بأن الرئيس كان يقصد أولئك الذين أشار إليهم في كلمته في مقر وزارة الدفاع ، لوبيات تعمل على زعزعة الوضع وقد كشف عنهم الكاتب المحقق بن سعادة وبيّن ارتباطهم بمنظمات وجهات دولية تدرب و تمول حملات زعزعة الوضع في الجزائر ، وقد كشفت الأيام أنهم اخترقوا الحراك الشعبي وحاولوا الزج به في اتون المواجهة وتحريفه عن مساره الشريف إلى دروب الفتنة والاقتتال ، حاولا تفريق أبناء الوطن واللعب على العنصرية ، وباسم الحقوق والحريات أو باسم الثورات الملونة وتعالت أصواتهم وتباينت لافتاتهم وتسللت قياداتهم لكنهم كلهم اصطدموا بجدار وطني شكله الجيش والشعب معا ، كما أن بعض الدوائر الخارجية التي كبدها القضاء الجزائري خسائر معتبرة بسجن رجالها و رعاة مصالحها ، فكانت كالوحش الجريح تحاول على كل الأصعدة الإقليمية بزعزعة الأمن والاستقرار وعلى مستوى الهيئات الدولية بتشجيع كل شذوذ واستعمال علاقاتها للمساس بوحدة الشعب الجزائري وتاريخه ، لكن وعي الشعب ويقظته أحبط كل المحاولات وأوقف مسلسل التحرش بالدولة الجزائرية العازمة على بناء وطن لكل الجزائريين وحماية مصالحهم المادية والمعنوية بكل ندية وسيادة “.

ورقة حقوق الانسان

وبخصوص قضايا حقوق الإنسان ، اعتبر المحلل السياسي بأن :” الوثيقة تحمل الكثير من الإيجابيات، وهي نقلة نوعية في المجال يضاف لها فكرة مجلس حقوق الإنسان الذي تقترحه الوثيقة مستقلا إداريا وبذمة مالية وله سلطة الرقابة والتقييم الإنذار وهي فكرة تعزز وتمكن للمواطن الجزائري من التمتع بحقوقه وحرياته الفردية والجماعية ، وهي كذلك ( فكرة المجلس ) تعمل بوصفها مرجعية أساسية للجزائر ولمن يتابع وضعية حقوق الإنسان بها أمام تعسف بعض الجهات الدولية من خلال تقاريرها التي تصل حد الأذية الاقتصادية والتجارية ، وهي تواجه أيضا حملات المنظمات غير الحكومية التي أصبحت تبتز الدول الصاعدة وتضعها في مراتب دونية لما تنشره من تقارير مغرضة وموجهة .”.

الجزائر تجنبت الأسوأ

فيما يتعلق بوباء كورونا ، قال محمد بوضياف :” إعتمدت الجزائر منهجا متدرجا في فرض الحضر بناء على تقارير اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا ، وهي تفعل نفس الشيء في رفع الحجر والعودة الطبيعية إلى الحياة ، وهو منهج يكذب ما تروجه بعض الأوساط بأن السيناريو الايطالي سيتكرر في الجزائر ، فرغم الإمكانيات التي رصدتها الجزائر لم تغتر لحظة واحدة ولم ترخ زمام الأمر إلا باستشارة أهل الاختصاص والنظر في تجارب الجوار الجزائري فقدمت الفرق المختصة من الصين وروسيا وغيرها من المتعاونين من البلدان ورسمت إستراتيجية حذرة لمواجهة هذا الوباء العالمي ، وتشهد الجزائر منذ مدة استقرار في المؤشرات الوبائية وعلى ضوءها تبرمج الحكومة للعودة حتى يرفع الغبن على الكثيرين من المتضررين من إثاره على المستوى الاقتصادي والتجاري ، وهنا نعود إلى تثمين دور المجتمع المدني الذي وقف بكل مسؤولية الى جانب الجهود الحكومية ليغطي كثيرا من القصور ، رغم تدهور الحالة في بعض الأماكن التي لم يسعفها المخطط التنظيمي فلم تزود بالقدر الكافي”.

إيمان لواس