إدماج 148 ألف موظف بداية من الأسبوع المقبل

كشفت وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي عن الانطلاق في عملية إدماج 148 ألف موظف كان يشتغل ضمن عقود ما قبل التشغبل بصفة نهائية خلال الأسبوع المقبل وذلك في مختلف القطاعات على رأسها التربية، الإدارات المحلية والبلديات ، البريد ،الصحة.

العملية جاءت بعد استكمال دراسة ملفات الشباب الذين أثبتو 08 سنوات خدمة في هذه المؤسسات ، ما مراجعة ملفاتهم من خلال الاطلاع على مستواهم الدراسي ، لادماجهم وفقا لمستواهم العلمي ، هذا ويعد قطاع البلديات والتربية احد اكبر القطاعات المستقطبة للشباب الجديد في التوظيف والذي اكتسب خبرة من خلال العمل بعقود ما قبل التشغيل ، هذا وكشفت مصادر مقربة من دراسة الملف أن عشوائية التوظيف ضمن عقود ما قبل التشغيل دون الاعتماد على المؤهل العلمي كانت وراء تأخر دراسة الملفات وعرقلة العملية لعدة أيام حيث تم الوقوف على شباب يعمل في مناصب إدارية دون حيازة المؤهل العلمي لذلك ،ليتم التأكد من المعطيات البيانية للشباب الذين أثبتوا 08 سنوات من الخدمة فعليا ، على أن تنطلق عملية ثانية للإدماج بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي والذي من شأنه أن يفتح أكثر من 10الاف منصب عمل جديد في مختلف القطاعات.

محمد بن ترار