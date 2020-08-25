إدماج عمال عقود ماقبل التشغيل بأثر رجعي

* الأولوية لمن يملك أقدمية ب8 سنوات

أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي كل الهيئات والإدارات التابعة لها بتسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل على أن تكون الأولوية حسب أمرية المديرية لإدماج الموظفين الذين يملكون أقدمية تتجاوز 8 سنوات في مختلف أجهزة التشغيل التي لجأت إليها الدولة في العشرية السابقة وذلك بأثر رجعي يحسب بداية من شهر نوفمبر 2019 .

وطالب مديرية الوظيف العمومي في مراسلتها إلى ضرورة استغلال المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية 2020 لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل الذين وظفوا على مدار العشرية السابقة في إطار مختلف الصيغ والآليات وهي إدماج المتعاقدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، لحاملي الشهادات , حيث اشترطت الوظيفية العمومية أن تكون الدفعة الأولى من الموظفين الذين يتم إدماجهم في مناصب عمل قارة من الذين يحوزون على أقدمية تفوق 8 سنوات في انتظار خطوات أخرى مماثلة في الأسابيع القليلة القادمة , ويسرى مفعول الإدماج بكافة الترتيبات القانونية والمادية الذي ينتج عليها بأثر رجعي بداية من نوفمبر 2019 .

وبهذه الخطوة سيتمكن الآلاف من موظفي أجهزة التشغيل من إنهاء معاناتهم خاصة وان العديد منهم ظل لسنوات في هذه المناصب في البلديات والدوائر والولايات والمديريات التنفيذية التابعة لها وكذا مراكز التكوين المهني وغيرها من مؤسسات ومديريات الدولة التابعة لمصالح الوظيفة العمومية , بأجرة أحسنها لا تتجاوز 20 ألف دينار في ظل ارتفاع وغلاء المستوى المعيشي من سنة لأخرى , كما كان الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر المرادية في 12 ديسمبر الفارط قد وعد بتسوية وضعية عقود ماقبل التشغيل وضمان كرامة العمال والجزائريين بصفة عامة وذلك في الشق الاجتماعي الخاص ببرنامجه الرئاسي الذي يعكف على تنفيذه بواسطة الجهاز التنفيذي المركزي ممثلا في الوزراء والجهاز التنفيذي المحلي ممثلا في الولاة.

باية ع