إدماج المتخرجين حديثا من المدارس العليا للأساتذة

*إحصاء المناصب الشاغرة في الأطوار الثلاث

أمر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، بإحصاء شامل للمناصب الشاغرة، في قطاع التربية، للأطوار التعليمية الثلاث، وهذا قصد سد الفراغ قبل الدخول المدرسي المقبل، المحدد شهر أكتوبر من العام الجاري، تحسبا لفتح الأرضية الرقمية للتوظيف الخاصة بالقطاع.

وحسب مصادر إعلامية، فان مصالح مديريات التربية، قد بدأت فعلا في ضبط عدد المناصب الشاغرة، خلال السنة الجارية، لمعرفة المناصب التي ستكون متوفرة خلال الموسم الدراسي المقبل، للمقبلين على التقاعد، وذلك تحسبا لفتح الأرضية الرقمية لتوظيف أساتذة في الطورين المتوسط والثانوي، مشيرة أن مديريات التربية على المستوى الوطني، قد أنهت مؤخرا عمليات جرد المناصب الشاغرة للأساتذة في قطاع التربية الوطنية، تحسبا لفتح القائمة الاحتياطية الوطنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، والشروع في عملية توظيف الأساتذة الاحتياطيين منها.

طالب واجعوط، في ذات السياق، بإدماج المتخرجين حديثا من المدارس العليا للأساتذة، في مختلف التخصصات، ضمن القائمة الاحتياطية الخاصة، بالأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث، مانحا بذلك، للمتخرجين الأولوية في التوظيف، لسد المناصب الشاغرة بالقطاع، حيث سيتم استدعائهم لهذا الغرض، منوها بالمناسبة، أنه سيتم تخصيص 3 آلاف منصب بيداغوجي في قطاع التعليم، لخريجي المدارس العليا للأساتذة، والباقي يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في مسابقة التوظيف الأخيرة، ولم يظفروا بمناصب مالية وتتواجد أسماؤهم في القوائم الاحتياطية، الخاصة بآخر مسابقة توظيف في القطاع

صادق دزيري

اقتراحات بتأجيل الدخول المدرسي القادم للأساتذة

دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أمس، الوزارة لإعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، مطالبا بتأجيل دخول الأساتذة، إلى نهاية أوت أو بداية سبتمبر، مع استثناء الأساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.

وأكد دزيري، في تصريح له لإحدى القنوات الخاصة، بخصوص الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية، ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية مؤخرا، أنها لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته، معتبرا إلى أنها غير محددة بدقة، وتفتقر إلى الملموس، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي، وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس، و دبلوم الدراسات المعمقة (DEA).

مريم خميسة