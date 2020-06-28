إدراج شرط المسابقة للالتحاق بالمناصب العليا

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، أمس، أن كل التعيينات في المناصب العليا بقطاعها، ستتم حتما بمسابقة توظيف.

وأوردت بن فريحة، خلال لقاء لها مع عدد من الأساتذة، في زيارة عمل وتفقد قادتها إلى عدة ولايات من الهضاب العليا، أن المسابقة ستكون ذات مصداقية وشفافة، موضحة في هذا الصدد، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي، حتى يتم امتحان المتسابقين شفهيا، مشيرة إلى إمكانية إرسال ملفات الترشح في المسابقة، عن طريق البريد الإلكتروني.

في حين، أفصحت المسؤولة الأولى عن قطاع التكوين، أن الناجحين في مسابقة التوظيف، سيستفيدون من تكوين متخصص يصل لـ6 أشهر كاملة.

وكانت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، قد وجهت في وقت سابق، تعليمة إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين، ومن خلالهم إلى مديري المؤسسات التكوينية، تكشف تعديل شروط التعيين في المناصب العليا، موضحة أن الشروط الجديدة تخص التعيين في منصب مدير معهد وطني متخصص في التكوين المهني، ومدير معهد التعليم المهني، ومدير مركز التكوين المهني والتمهين، من خلال إلغاء طريقة التعيين المباشر المعمول بها حاليا، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية المشتركة الثلاثة المؤرخة في 27 ماي 2020، المعدلة والمتممة للقرارات الوزارية المشتركة، التي تحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، ومعهد التعليم المهني، ومركز التكوين المهني والتمهين ،وشروط الالتحاق بالمناصب التابعة لها، والقرار الوزاري رقم 193 المتضمن كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية، للالتحاق بالمنصب العالي مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، ومدير معهد التعليم المهني، ومدير مركز التكوين المهني والتمهين بالإضافة إلى القرار رقم 194، مع إدراج شرط اجتياز مسابقة وطنية للالتحاق بالمناصب العليا الثلاثة المذكورة، بالنسبة لجميع المترشحين، من موظفي القطاع، المستوفين للشروط القانونية.

مريم خميسة