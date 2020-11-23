إدانة رئيس نادي سريع غليزان بعام حبس نافذ وإيداعه في الجلسة

أمين بن لزرق

أدانت محكمة وادي أرهيو صبيحة اليوم، رئيس نادي سريع غليزان محمد حمري بصفته صاحب مؤسسة ترقوية عقارية، بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار وتعويض بـ10 ملايين سنتيم للضحايا مع أمر بإيداعه الحبس في الجلسة .

وحسب ما علمته الوسط فإن رئيس نادي سريع غليزان الذي يدير مؤسسة ترقوية تم إيداعه الحبس خلال الجلسة بعد النطق بالحكم في القضية التي رفعها ضده 40 شخصا مستفيدا من الحصة السكنية 80 سكن تساهمي بدائرة الحمادنة والدين إشتكوا للعدالة من تصرفات غير قانونية المرقي العقاري والنصب عليهم .

وقد وجهت للمتهم “حمري محمد ” تهما ثقيلة تتعلق بإختلاس اموال القطاع الخاص عهد بها اليه بحكم مهامه وتحرير اقرار يثبت وقائع غير صحيحة وإستعمالها .