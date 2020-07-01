إدانة حداد ب18 سنة سجنا و أويحيى وسلال ب12

* 20 سنة سجنا لبوشوارب و أمر دولي جديد بالقبض

أدانت محكمة سيدي أمحمد الأربعاء وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجنا ومليون غرامة دينار غرامة فيما تم ادانة علي حداد ب18 سنة و8 ملايين دينار مع مصادرة جميع أملاكه فيما حكم على الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال 12 سنة أخرى ونفس الغرامة المالية لكل منهما فيما يعرف بملف فساد مجمع حداد واستحواذه على الصفقات العمومية والقروض البنكية بطريقة مخالفة للقانون والتشريع.

كما نطقت ذات المحكمة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول و8 سنوات في حق أخوة المتهم الرئيسي علي حداد مع غرامة مالية ب8 مليون دينار مع مصادرة أملاكهم ويتعلق الأمر بربوح محمد وسفيان أما شقيقه سفيان فقد تم إدانته ب4 سنوات سجن ونفس الغرامة المالية بالإضافة إلى حكم ب5 سنوات و500 ألف دينار كغرامة مالية في حق وزير الأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي كما تم إدانة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس ب3 سنوات سجنا و500 ألف دينار غرامة مالية وهو نفس الحكم المنطوق في حق وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق كل والي البيض سابقا بن منصور عبد الله ، ووالي عنابة السابق سلماني محمد.

كما حكمت ذات المحكمة بعد 5 أيام من الاستماع إلى الشهود والمتهمين بانقضاء انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتم تبرئة مدراء الموانئ من التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية.

وكان ممثل الحق العام بهذه المحكمة قد التمس الأربعاء الفارط أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 سنة في حق المتهم الرئيس علي حداد و12 في حق شقيقه ربوح و10 سنوات في حق أخواته مزيان عمر سفيان و محمد , فيما تم التماس 15 سنة سجن في حق الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وهي نفس العقوبة للوزير السابق عبد القادر قاضي وكذا 20 سنة في حق بوشوارب عبد السلام المتهم الفار بفرنسا , كما تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الأشغال العمومية عمر غول فيما تم التماس 8 سنوات في حق وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس وهونفس الحكم الملتمس في حق وزير النقل والاشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق زعلان عبد الغني وكذا وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحوب بدة , كما التمس ممثل الحق في هذه القضية غرامات ب2 مليون دينار جزائري في حق سلال واويحيى وكافة الوزراء المتابعين في هذه القضية.

والتمس ممثل الحق أيضا عقوبات ب 7 سنوات سجنا في حق والي البيض سابقا ووالي عنابة السابق محمد سلماني بالإضافة الى عقوبات ب 5 سنوات حبس نافذ في حق مدراء الموانيء المتابعين في القضة وكذا ومدير الشبيبة والرياضة بتيزي وزو المتابع في صفقة ملعب هذه الولاية كما التمس ممثل الحق العام 32 مليون دينار في حق شركات عائلة علي حداد المتابعة في هذا الملف كتعويض عن أضرار الخزينة العمومية.

باية ع