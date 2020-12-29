إدارة نصر حسين داي تجدد ثقتها في المدرب لكناوي

ج.ن

جددت إدارة نصر حسين داي ثقتها في مدرب الفريق نذير لكناوي الذي لم يذق فريقه طعم الفوز منذ انطلاق الموسم.

وأكد المدير الرياضي للملاحة شعبان مرزقان بأن المدرب لكناوي لا يزال في منصبه وهو يحظى بالثقة الكاملة من قبل الإدارة.

وتلقى نصر حسين داي هزيمة مخيبة على يد إتحاد العاصمة في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـسادسة من الرابطة المحترفة الأولى، لتتكبّد بذلك “النصرية” ثاني هزيمة لها هذا الموسم، وسط انتقادات لاذعة من قبل عشاق اللونين “الأصفر والأحمر” للطاقم الفني واللاعبين بسبب الأداء المخيب، وعجزت تشكيلة “الملاحة” عن تحقيق أي انتصار لها حتى الآن وانقادت للهزيمة الثانية في الداربي الثاني لها على التوالي، بعدما سقط أشبال لكناوي أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من البطولة. وظهر زملاء العرفي بأداء باهت جدا أمام إتحاد العاصمة لم يرق إلى مستوى التطلعات، حيث تلقت شباك الحارس بن الشلف ثلاثية كاملة تعكس الوضعية الصعبة التي يمر بها نصر حسين داي هذا الموسم، في ظل النتائج المخيبة حتى الآن وعجزه عن تحقيق أي انتصار في الموسم الكروي الجديد، مكتفيا بـ 3 تعادلات وهزيمتين جمّدت رصيد الفريق عند النقطة 3 في المركز الـ 18 عشر بفارق نقطة وحيدة فقط عن إتحاد بلعباس وأهلي برج بوعريرج متذيلي الترتيب.