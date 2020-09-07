إدارة شبيبة القبائل تريد فسخ عقد بانوح بالتراضي

ج.ن

كشفت مصادر مقربة من إدارة شبيبة القبائل، أنّ الرئيس شربف ملال كلّف أحد مسيّري الفريق بالاتصال بالمهاجم حمزة بانوح من أجل إيجاد حلّ لفسخ عقد هذا الأخير بالتراضي.

ورفض بانوح فسخ عقده الذي يربطه بالشبيبة إلى غاية جوان 2021، مصرّا في الوقت ذاته على الحصول على كامل مستحقاته المالية العالقة، وهو ما وضع الإدارة في مأزق حقيقي. ويكون بانوح قد تفاوض مع مسيّر الفريق من أجل الحصول على جزء من مستحقاته العالقة واسترجاع وثائقه، غير أنّ اللاعب السابق لوفاق سطيف يسعى إلى إيداع شكوى لـ”الفيفا” من أجل استرجاع حقوقه، علما أنّ اللاعب وضع في قائمة المسرحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.