إدارة سوسطارة تذكر زطشي بقضية الداربي وتؤكد بأن الموسم لم ينتهي

ج.ن

كشفت أمس إدارة فريق إتحاد العاصمة بأنها قد راسلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، لتؤكد لها أن الموسم الكروي 2019 / 2020 لم ينتهي بعد بالنسبة للفريق العاصمي كون قضيته مع الرابطة لم تفصل فيها بعد، وهي القضية المتعلقة بداربي العاصمة امام مولودية الجزائر والذي يوجد ملفه حاليا لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، وجاء في بيان للنادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنصار اتحاد العاصمة في انتظار القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص قضية الداربي ضد مولودية الجزائر المبرمج يوم 18 اوت القادم”، وأضاف البيان: “تقوم إدارة اتحاد العاصمة بتتبع هذا الملف عن قرب، حيث قامت بمراسلة لرئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي للتذكير بأن الموسم الكروي 2019/2020 لم ينتهي بعد بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة وهذا إلى غاية صدور الحكم النهائي من طرف المحكمة الرياضية الدولية”.