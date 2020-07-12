إدارة المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران ترفع دعوة قضائية ضد الفنانة “الشابة سهام الجابونية “

بتهمة الشتم والسب وتوثيقها في مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران عن رفع دعوى قضائية ضد الفنانة “الشابة سهام الجابونية ” بتهمة اااهانة والسب والشتم وتصوير وتوثيق مشاهدها ونشرها على مواقع التواصل اااجتماعي بمصلحة اااستعجالات الطبية .

هذا واشا بيان صادر عن ادرة المركز ان الشاب سهام جاءت الى مصلحة اااستعجالات برفقة مريض وراحت تسب وتشتم الأطقم الطبية بعدما طالبوها باحترام الدور والقواعد الصحية ولم تكتفي بذلك بل وثقتها في فيديو ونشرتها على مواقع التواصل اافجتماعي ، هذا ولم ينفي البيان بعض النقائص التي يعاني منها المركز ألاستشفائي الجامعي لولاية وهران لكن الطاقم الطبي يعمل ما بوسعه من اجل استدراكها وتقديم اافحسن ، وهذه ليست ذريعة لتعرضهم للسب والشتم وهم الذين يواجهون الموت ليلة نهار بصدورهم ، هذا وقد تم وضع الشكوى امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران المختص اقليميا للبث فيها

محمد بن ترار