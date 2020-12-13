إدارة العميد ترسل مخطط رحلة بافلز عبر المغرب

راسلت إدارة فريق مولودية الجزائر نظيرتها من نادي بافلز البنيني مساء أول أمس بخصوص تحديد مخطط الرحلة الجوية التي تسهل لها الالتحاق بأرض الوطن من أجل خوض مقابلة إياب الدور التمهيدي من منافسة رابطة ابطال إفريقيا بعدما كانت الكاف منحتها مساء البارجة آخر مهلة، والتي كانت الكاف قررت إعادة برمجتها بعدما لم تجر في تاريخها الأصلي بسبب غياب الفريق الينيني عن اللقاء متحججا بعدم إيجاد رحلات جوية لدخول الجزائر، أين قامت الكاف أول أمس بدراسة الملف قبل أن تقرر في نهاية للمطاف إعادة اللقاء وعدم تأهل المولودية على البساط مثلما تنص عليه القوانين لهذا الغرض أقدم مسؤولو الفريق على إيجاد مخطط الرحلة الجزية لمنافسهم في المنافسة القارية بالقدوم عبر المغرب على طائرة الخطوط الملكية المغربية، بعدما تحجج مسؤولو الفريق المنافس في وقت سابق بعدم وجود رحلات إلى الجزائر عبر باريس بسبب غلق بلادنا للحدود الجوية، ولهذا الغرض فإن إدارة الرئيس عبد الناصر الماس سوف تراسل وزارة الخارجية بهدف منح الإذن لدخول الطائرة التي تقل الفريق البنيني من أجل لعب المباراة.

وفي هذا الصدد، انتقد رئيس مجلس إدارة النادي العاصمي عبد الناصر ألماس غياب الدعم من طرف الهيئات الكروية الجزائرية لفريقه والتي لم تسع من أجل الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن الفريق في قضيته أمام بافلز البنيني، أين عبّر في تصريحات إعلامية عن استيائه من موقف الاتحادية والرابطة المحترفة لكرة القدم والتي لم تقم بمساع من أجل فوز الفريق بالقضية عكس الطرف البنيني الذي قام بالضغط على الهيئة الكروية القارية ونال مراده، أين قال في هذا الصدد أن مسؤولي الاتحاد البنيني كثفوا مساعيهم ونجحوا عكس الفاف التي لم تساندهم في الموضوع.

التشكيلة تحضّر لأولمبي المدية وقضية بن علجية لا حدث

في موضوع آخر، تواصل تشكيلة “العميد” التحضير للمواجهة المتأخرة التي تنتظرهم غدا تحسبا لتسوية الجولة الثانية من البطولة الوطنية عندما يلاقون أولمبي المدية على ملعب 5 جويلية، أين يعولون على تحقيق أول فوز داخل الديار والثاني هذا الموسم بعد انتصارهم خارج القواعد أمام اتحاد بلعباس، وكانت في السياق ذاته طفت على السطح قضية اللاعب مهدي بن علجية الذي انتشرت أخبار عن خوضه مقابلتي اتحاد بلعباس وبارادو وهو في نهاية العقد وبالتالي غير مؤهل للقاءين، أين يعرّض ذلك المولودية إلى خصم النقاط الأربع للمواجهتين، قبل ان تخرج الإدارة عن صمتها والتي وضحت الأمور بكون اللاعب لازال مرتبطا بعقد معها إلى غاية 16 ديسمبر القادم وبالتالي يمكنه خوض لقاء اولمبي المدية، وهو الذي تم نشره على موقع الرابطة المحترفة للعبة.

عيشة ق.