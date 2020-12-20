إدارة اتحاد العاصمة تنهي مهام عنتر يحي

أنهت شركة سير بور المالك لأغلبية أسهم نادي اتحاد العاصمة مهام المدير الرياضي للفريق عنتر يحي على خلفية توالي النتائج السلبية، آخرها الهزيمة التي سجلها التعداد أول أمس على ملعبه عمر حمادي ببولوغين وهي الثانية داخل القواعد منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد عقب خسارة وفاق سطيف، ورضخت إدارة النادي العاصمي إلى ضغط النصار الذين طالبوا بقوة بفسخ العقد مع عنتر يحي الذي كان تم التعاقد معه خلال الصائفة الفارطة، وفشل في التعاقد مع مدرب بالمستوى بعدما جلب الفرنسي سيكوليني الذي تم طرده على خلفية فضيحة رفضه تسلم الميدالية في مباراة السوبر أمام شباب بلوزداد، وفشل الاستقدامات التي قام بها مع اللاعبين المغتربين، وكانت إدارة الرئيس عاشور جلول قد استدعت صبيحة أمس عنتر يحي من أجل التفاوض معه حول فسخ العقد قبل أن يتوصل الطرفان إلى الاتفاق، وحسب بعض المصادر فإن العملية قد تكلف خزينة الفريق ما قيمته 4 مليار سنتيم وهو الذي كان أصرّ على تعويض لمجة سنة كاملة.

وكان الوضع قد تأزّم بشكل كبير داخل بيت نادي اتحاد العاصمة بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها أول امس على ملعبه عمر حمادي ببولوغين أمام الضيف أولمبي المدية الذي نجح في تحقيق اول انتصار له هذا الموسم على حساب بطل موسم 2018/2019، حيث تنذر الوضعية التي يتواجد عليها الفريق بدخوله نفقا مظلما وهو الذي فشل في تحقيق أي فوز على مدار خمس مقابلات كاملة منها هزيمة كأس السوبر قبل انطلاق البطولة الوطنية امام الجار شباب بلوزداد، قبل ان يسقط في هزيمتين داخل القواعد أمام وفاق سطيف وأولمبي المدية، بينما عاد بتعادلين من خارج الديار أمام شبيبة الساورة ووداد تلمسان، حيث أضحى الفريق في المركز ما قبل الأخير لجدول الترتيب دون أي انتصار وهي الوضعية التي تهدده بالانفجار إذا علمنا التغييرات العديدة التي ارتبطت مع الفريق خلال الصائفة الماضية والتي شهدت إشراف شركة جديدة على التسيير ويتعلق الأمر “بسير بور”.

خسارة اول أمس أمام أولمبي المدية أكدت مخاوف الأنصار ومحبي الفريق الذين ثاروا على النتائج ويضغطون على الإدارة من أجل إنهاء مهام المدير الرياضي الذي يحملونه مسؤولية الفشل الذي يسجله النادي مع بداية هذا الموسم بسبب الخيارات التي قام بها خلال المركاتو الصيفي المنقضي، وهو الذي أضحى يتواجد تحت ضغط رهيب لا حسد عليه، أين عرفت تشكيلة أبناء “سوسطارة” سقوطا حرا في الشوط الثاني بعدما تلقت شباكها ثلاثة أهدف كاملة في أقل من 10 دقائق، أين لم تستطع العودة في النتيجة وهدف زواري لم يكن كافيا لتفادي خسارة جديدة هذا الموسم.

ويدفع الفريق الثمن غاليا عقب القرارات التي قامت بها إدارة عاشور جلول بالتنسيق رفقة عنتر يحي، والتي اقدمت على فسخ عقد اللاعب الليبي مؤيد اللافي الذي يقدم بداية موسم مميزة رفقة الوداد البيضاوي المغربي، ورحيل اللاعب المخضرم ربيع مفتاح الذي رغم تقدّمه في السن إلا أن تجربته الطويلة في الميادين ورفقة الاتحاد كانت قادرة على مساعدة النادي خلال الوقت الراهن.

عيشة ق.