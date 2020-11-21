إدارة اتحاد الحراش تسرح الرباعي بوسيالة، أوحدة، ملال وعلام

ج.ن

كشفت مصادر مقربة من بيت إتحاد الحراش، أن إدارة الأخير وبالتشاور مع المدرب جمال مناد، تكون قد حسمت في أمر اللاعبين الغير مرغوب فيهم، أين أشارت مصادرنا بأن الأمر يتعلق بالرباعي بوسيالة، أوحدة، ملال ومتوسط الميدان علام، أين فضل جمال مناد إبعادهم وعدم استخراج إجازات لهم للموسم الجديد من الرابطة الثانية.

وفي ذات السياق، أكدت المصادر ذاتها أن رئيس لجنة التسيير المؤقتة جعفر بوسليماني، باشر عملية تسديد الديون لدى لجنة المنازعات، أين قام بوضع صك بنصف الديون على ذات اللجنة قصد تخفيض الديون وتأهيل الجدد بداية من المرحلة الأولى للموسم الجديد، والذي يبقى تاريخه غير معلوم إلى غاية كتابة هذه الأسطر.