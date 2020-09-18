إدارة اتحاد الجزائر تخضع طاقمها الفني للحجر الصحي

ج.ن

أعلن اليوم الموقع الرسمي لفريق اتحاد العاصمة عن وصول مرتقب للاعبين والطاقم الفني من فرنسا بعد غد الاحد، وذلك تحسبا لاستئناف التحضيرات للموسم الجديد، وجاء في ذات البيان بأن اللاعبين والطاقم الفني سيتم حجزهم في فندق مازافران حسب البروتوكول الصحي الذي تفرضه السلطات الصحية في البلاد، كما أن استئناف التدريبات للفريق سيكون أيضا يوم غد الأحد على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين بنيان، ولكن قبل ذلك سيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية اللازمة، وفي نفس السياق، سيتولى المدرب الجديد لسوسطارة الفرنسي فرانسوا سيكوليني، مسؤولية التخطيط ومتابعة الاختبارات الطبية وبرمجة التدريبات عن بعد، حيث سيكون على اتصال دائم مع الطاقم الطبي، و بعد خروجهم من الحجر الصحي، سيكون سيكوليني وطاقمه بالإضافة إلى اللاعبين الجدد ضمن المجموعة لمواصلة العمل، هذا في حين أعلنت الإدارة عن برمجة معسكر للفريق داخل الوطن في مدينة مستغانم ينطلق يوم 11 أوكتوبر وينتهي يوم 25 من نفس الشهر.