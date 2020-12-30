إدارة ألماس تعد اللاعبين بتسوية المستحقات قبل لقاء الصفاقسي

وعدت إدارة فريق مولودية الجزائر لاعبيها بتسوية المستحقات المالية التي يدينون بها قبل موعد مقابلة الصفاقسي التونسي المقررة في السادس جانفي الداخل والتي تندرج لحساب إياب الدور السادس عشر من منافسة دوري أبطال إفريقيا، أين احتوت إدارة الرئيس عبد الناصر ألماس مشكل الأموال بعد تدخل المدرب نبيل نغيز الذي أطفأ فتيل النار في ظل قلق اللاعبين على أموالهم التي لم يأخذوها، والذين هددوا بمقاطعة التدريبات وعدم الاستئناف قبل أن تهدأ الأمور في بيت النادي العاصمي، وفي هذا الصدد منح نغيز راحة أمس للاعبيه قبل العودة إلى التدريبات المقررة اليوم ايتعداد لمواجهة شباب قسنطينة المقررة غدا، والتي سوف تعرف غياب بورديم الذي خضع إلى عملية جراحية، والإيفواري داودي إيسلا ، الذي غادر أمس إلى بلده كوت ديفوار من أجل إعادة تجديد رخصة العمل والعودة السبت المقبل لاستئناف التدريبات مع الفريق، ويسافر رفقاء اللاعب براهيمي الأحد المقبل نحو تونس من أجل التحضير لمواجهة الصفاقسي المقررة بعد ثلاثة أيام، أين سيكون الإيفواري إيسلا ضمن الوفد المعني بالسفرية بعد العودة من بلاده.

بن علجية: أحترم قرارات نغيز وصراخي على اللاعبين سبب غضبه مني

في سياق آخر، خرج اللاعب مهدي بن علجية عن صمته أين دافع على نفسه في ظل الأخبار التي تم ترويجها حول تسببه في مشاكل داخل غرف تغيير الملابس للفريق وتواجده في مشاكل مع المدرب نبيل نغيز بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، وفي هذا الخصوص كشف بن علجية في تصريحات إعلامية أن يحترم قرارات المدرب ولا يناقشها باعتباره المسؤول الأول على الجانب التقني، وشدد على عدم وجود قضية باسمه داخل الفريق، وشرح ما حدث عقب نهاية مقابلة النادي الصفاقسي التونسي، أين أكد أنه غضب على زملائه وقام بالصراخ حول عدم تمرير الكرة له، وهو ما تصادف معه دخول المدرب الذي غضب منه على الصراخ.

ونفى ما تم ترويجه حول غضبه من المدرب بسبب عدم إقحامه أساسي في المقابلة، وأشاد مهاجم النادي العاصمي بالمدرب الذي قال أنه صاحب الفضل في النتائج الايجابية التي يحققها الفريق منذ مطلع الموسم الكروي الحالي، خاصة وأنه نجح في تشكيل عائلة يميزها الروح الأخوية والاحترام ما بينها، واستطرد أن جماهير المولودية تستحق إهدائها لقبا هذا الموسم بالنظر للصور الرائعة التي تحدثها في كل مباراة يلعبها النادي، واختتم أنهم يثقون في الإدارة وغير قلقين على المستحقات التي يدينون بها.

عيشة ق.