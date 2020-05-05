إدارات مغلقة ومصالح للمواطن مؤجلة بالبويرة

أبدى عديد المواطنين بولاية البويرة سخطهم الشديد من حال جل المصالح الإدارية العمومية جراء غلقها التام وعدم توفير على الأقل الحد الأدنى في بعضها ما جعلهم يؤجلون عملية استخراج بعض الوثائق إلى موعد لاحق ،فيما أرجع المسؤولون الوضعية إلى نقص العنصر البشري خاصة بعد تسريح نصف تعدادها إثر القرار الذي اتخذه الحكومة بعد تفشي فيروس كورونا في بلادنا حيث تتواجد معظم المصالح الإدارية العمومية في حالة تعطل تام من تقديم خدماتها حسب الجولة الاستطلاعية التي قادتنا عبر إقليم ولاية البويرة خاصة ما تعلق على غرار مصالح بطاقات الهوية و البطاقة الرمادية ورخص السابقة وغيرها ببعض البلديات وقد صادف تواجدنا بعين المكان توافد مواطنين قاصدين تلك المصالح من أجل استخراج بعض الوثائق لكنهم صدموا لعدم تواجد الموظفين بها ما جعلهم في قمة السخط والتذمر خاصة هناك من يلح على استخدام استخراج وثائق مهمة يحتاجها في التعاملات اليومية كرخصة السياقة أو تجديد بطاقات الهوية بعد نهاية صلاحيتها وغيرها من الأمور المستعجلة حيث طالب محدثونا على الاقل بوجود موظف واحد في كل مصلحة لضمان أدنى خدمة وسط هذه الظروف التي طالت منذ أزيد من شهرين ، ومن جهتهم برر المسؤولون هذه الوضعية بالنقص الفادح الذي تعاني منه هذه المصالح الإدارية في العنصر البشري بتجميد التوظيف بسبب التقشف إضافة إلى قرار الحكومة لتسريح نصف تعدادها الأعمال خاصة العنصر النسوي الذي يستولي على كثير المناصب فيها ما جعل الأمور تتعطل بهذا الشكل وترهن مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى .

أحسن مرزوق