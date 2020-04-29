إخضاع مشاريع أونساج للصيرفة الإسلامية

* إلحاق الوكالة بالقطاع في ظرف 05 أيام

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة ياسين جريدان نهار أمس أنه اقترح صيغة جديدة لطريقة الاستفادة من مشاريع أونساج بغية تشجيع الشباب للإقبال عليها دون خوف دعما للاقتصاد الوطني وذلك من خلال إلغاء القروض الربوية التي كانت سببا في إفلاس الشباب المستفيدين سابقا واقتراح استبدالها بقروض غير ربوية والتي تم اقتراحها إلى مجلس الحكومة ضمن مقترحات قطاعه .

هذا وأشار ياسين جريدان أن قرار تحويل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئ سيكون في ظرف 05 أيام كأقصى تقدير ، الأمر الذي سيسمح بالعمل بالصيرفة الإسلامية التي تعد البديل الوحيد والمستقبل الأوحد للنهوض بمشاريع “أونساج” وفتح أفاق الاستثمار أمام الشباب بعيدا عن القروض الربوية ، مشيرا أن مقترحه إلى مجلس الحكومة كان يصب في إلغاء القروض الربوية حتى على القروض الاستهلاكية ، بالإضافة إلى تغيير قانون الصفقات العمومية الأمر الذي سيسمح بإنشاء تجمعات اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والناشئة في إطار الشراكة الاقتصادية ما يتح لها الحصول على الصفقات العمومية التي هي حكرا على المؤسسات الكبيرة فقط ، ومن اجل إنجاح ذلك أشار الوزير أن دائرته الوزارية اقتنت محطة للدفع الالكتروني تسمح بربط الحساب البنكي بالهاتف النقال.

هذا وأشار الوزير إلى العمل المشترك والمنسق بين دائرته الوزارية ووزارة المالية بهدف تسهيل عمليات التحويل النقدي ودلك من خلال تطوير النظام البنكي الجزائري لضمان التحويل الآلي للبنوك التي هي موجودة حاليا لكنها بطيئة وليست آنية ، حيث يعمل الاتفاق مابين الوزارتين إلى جعلها آنية في كل البنوك الأمر الذي سيسمح بمحاربة تهريب رؤوس الأموال و التهرب الضريبي وتسديد الضرائب عبر هذا النظام آليا .

هذا وأشار وزير المؤسسات الصغير والناشئة أن وقوفه على الطرق المتشعبة التي سير به قطا أونساج منذ تسعينات القرن الماضي جعلته يبحث في أسباب فشل المشاريع وتعطلها انطلاقا من الطرق الملتوية التي تنجز بها إلى طريقة تسييرها جعله يراجع الطرق ويختار الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع ومراجعة قوانين الصفقات والخدمات المالية لتسهيل عملها .

محمد بن ترار