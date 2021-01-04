إختناق 6 أفراد من عائلة واحدة بسبب الغاز المنبعث من مدفئة

أمين بن لزرق

تدخلت ليلة أمس عناصر الحماية المدنية في جديوية بولاية غليزان لإنقاذ 6أفراد من عائلة واحدة من الإختناق بالغاز المحترق المنبعث من مدفئة البيت ولحسن الحظ كان التدخل في وقته وإلا كانوا عداد الموتى.

وحسب ما أشارت إليه مديرية الحماية المدنية في غليزان ان الوحدة الثانویة لدائرة جدیویة تدخلت لیلة أمس على الساعة 22 ساو05 د

لأجل حادث إختناق جراء إستنشاق غاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة

على مستوى عمارة بحي 46 مسكن بلدیة جدیویة.

وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 06 أفراد

من عائلة واحدة بضیق في التنفس (02 من جنس ذكر یبلغان من العمر 54

سنة/ 20سنة ) ( 04 من جنس أنثى 50سنة/ 43سنة/26 سنة/09 سنوات )

المتعددة الخدمات بجدیویة.

وقدمت للضحايا الإسعافات الأولیة في عین المكان و نقلھم على إثرھا إلى العیادة الطبية.