إحياء مشروع نقل لحوم الجنوب إلى الشمال

أعرب وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، عن أسفه، من عدم تمسك الموالين بالوعد الذي قطعوه، فيما يخص بيع اللحوم الحمراء، بأسعار معقولة، خلال الشهر الفضيل وكتب رزيق، عبر صفحته الرسمية، على الفايسبوك، قائلا: هناك سؤال محير لي، أين 28 مليون رأس غنم، التي تكلم عليها الموالون، و مهني هذه الشعبة”وأضاف رزيق: “أين وعدوكم لي بأنكم تبيعون هذه السنة بأسعار معقولة”.

وتابع وزير التجارة، بقوله: “الآن عرفت لماذا حاربتموني، لما طلبت السماح بجلب لحوم منطقة الجنوب، لولايات تندوف، وأدرار، تمنراست و اليزي، للشمال، بحجة أنها مريضة، بسبب مناداتي بسعر لحم معقول، للزوالي في شهر رمضان، مشيرا بالمناسبة، أن الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، قد منعته من تجسيد المشروع.

حيث توعد وزير التجارة، الموالين بالتحقيق بعد انتهاء كورونا، لمعرفة مدى حقيقة هذا الرقم اللغز، 28 مليون رأس غنم، وختم قائلا: “إن شاء الله بعد نهاية هذا الوباء، سوف احي مشروع نقل لحوم الجنوب الى الشمال من جديد.

وتجدر الإشارة، أن رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، جيلالي عزاوي، قد أكد في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، أن اللحوم الحمراء ستكون متوفرة، وبأسعار معقولة في شهر رمضان، مع انطلاق المذابح الصناعية، في الأسبوع الأول، من الشهر الفضيل، مشيرا أن الموالين مستعدون للتنسيق مع المذابح الصناعية، لتزويدهم برؤوس الماشية، لتفادي الأزمة وضمان وفرة في السوق الوطنية، خلال هذا الشهر الفضيل، موضحا أن الجزائر تمتلك 28 مليون رأس من الماشية، بإمكانها تغطية حاجيات الجزائريين، خلال سنة كاملة، بما فيها شهر رمضان، وهو الوعد الذي لم يتم الإيفاء به، رغم وجود اتفاقية مبرمة مع وزارة التجارة، في هذا الخصوص، لأن أسعار اللحوم الحمراء، قد شهدت ارتفاعا قياسيا، في الأسعار، مثلما حدث في السنوات الماضية.

مريم خميسة