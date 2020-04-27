إحكام بين 18 شهر و03 سنوات

قضت محكمة الجنح والمخالفات بعمي موسى أقصى جنوب شرق ولاية غليزان مساء أول أمس 05 شبان بإحكام تتراوح بين 18 شهرا 03 سنوات مع الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج لكل شخص في حين أصدرت النيابة أمر بالقبض في حق 12 متهما أخر لازالوا في حالة فرار.

المتهمون وحسب أوراق الملف متابعون بجنح غلق مقر البلدية وتعطيل مصالح المواطن والتجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية وهم ينحدرون من بلدية سوق الحد التي قاموا بغلق مقرها بعد احتجاجات حول الأوضاع المزرية، وذلك بعد فتحها من قبل مصالح الدرك التي تفاوضت مع المحتجين إلا إن المتهمين رفضوا التفاوض وأعادو غلقها ما جعل مصالح الدرك الوطني تقوم بحملة من اجل فتحها بالقوة وتوقيف المحتجين وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم ضمن إجراءات المثول الفوري.

محمد بن ترار